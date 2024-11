Le "Boyo Ton", un rendez-vous annuel culinaire et populaire au Prêcheur, dans le nord de la Martinique

Partager :

Chaque année en novembre, la ville du Prêcheur met tout œuvre afin que ce rendez-vous populaire, culturel, festif et culinaire soit une réussite. "Le Boyo Ton", (marque déposée à l’INPI), est une recette typique réalisée à partir d’intestins de thon, préparée avec minutie et servie avec du riz. "pweson, son ek boyo ton" s’est terminé en apothéose le lundi 11 novembre, mêlant sport, culture, gastronomie, tourisme et développement durable.

À 9h du matin, la place située devant la salle Grelet s’est animée doucement. À l’intérieur de ce lieu culturel, 32 exposants de l’association "Anti Stress" s’affairent. Doriane, la coordinatrice affiche une satisfaction, car la mise en place est terminée. Doriane, membre du conseil d'administration de l'association Anti-stress • ©Daniel BETIS Un événement labellisé Cap Nord Le maître de cérémonie, Gérard Moustin, est au four et au moulin. L'animatrice Fédérika de Martinique la 1ère commence ses interventions. On découvre plusieurs artisans et surtout on décèle leur volonté de transmettre, d’offrir le meilleur ou d’assurer la production. Fédérika de Martinique la 1ere discutant avec la cheville ouvrière de l'animation et l'organisation pour la municipalité du prêcheur • ©Daniel BETIS Le public arrive et se dirige dans la salle Grelet. Guy, un exposant de l'allée centrale possède un fruit particulier : le jaque, originaire d'Inde et du Bengladesh. Inscrit dans la famille des Moracées, il est appelé en France Jacquier. L'exposant du Gros-Morne nous parle des jacques • ©Daniel BETIS Carole, la Samaritaine travaille le papier Carole est une artiste qui réalise des œuvres surprenantes avec du papier. Les produits sont légers. Carole réalise des œuvres à partir du papier • ©Daniel BETIS Les amateurs de Poissons et de "Boyo Ton" servis Le thon est sur tous les tons. Avant de retrouver les menus dans les stands bien achalandés. Le thon est exposé sur des étals. Non loin de la Poste, Max, un mareyeur tranche la tête d'une pièce de 100 Kg.. Max le mareyeur écoule un thon de 100 kg • ©Daniel BETIS Les visiteurs sont nombreux devant les stands et les restaurants de la commune. Le "Boyo ton" s’invite au menu. Gourmets et gourmands découvrent cette spécialité culinaire. que la Cheffe cuisinière du Mélodie Marie-Claude appelle "Caviar du Prêcheur. La cheffe Marie-Claude parle du Boyo ton comme Caviar Préchotin • ©Daniel BETIS

