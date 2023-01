Le buste d’une Marianne noire est en Martinique

La réplique d’une Marianne représentée par une femme noire, sera installée en Martinique samedi 14 janvier 2023. L’objet trônera désormais au musée de la franc-maçonnerie, à Morne Tartenson à Fort-de-France.

Samedi 14 janvier 2023, une Marianne de couleur noire sera installée en Martinique. Son buste intégrera le musée de la franc-maçonnerie de Fort-de-France, à Morne Tartenson.

Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour représenter la Liberté et la République. Son bonnet est appelé "bonnet phrygien". C'est le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves que leur maître avait décidé d’affranchir, c’est-à-dire de libérer. Certains partisans de la Révolution française, les "sans-culottes", portaient eux aussi ce bonnet. elysee.fr

"Les valeurs républicaines..."

Cette figure symbolise, "outre l’abolition de l’esclavage, les valeurs républicaines, laïques, démocratiques et sociales, incarnées par la franc-maçonnerie en général et les 9 Loges du Grand Orient de France à la Martinique en particulier" souligne le GODF.

En janvier 2022, trois artistes de Paris avaient manifesté le souhait de créer une nouvelle Marianne,"la plus représentative possible de la diversité des Françaises" rapportent France Bleu et France 3.

La première allégorie de la République sous les traits d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien lors de la révolution française (à gauche) et la Marianne noire symbolisant une femme affranchie en 1848, année de l'abolition de l'esclavage (à droite). • ©elysee.fr / GODF / DR

Le Grand Maître de la première obédience maçonnique de France, Georges Sérignac, a fait le déplacement pour l’installation officielle de l’objet dans sa nouvelle vitrine de l’immeuble Droit et Justice de Tartenson.

Georges Sérignac donnera également sur place une conférence publique à partir de 17h30 sur "la Caraïbe face au défi du changement climatique et des métamorphoses économiques et sociales". Le géographe Pascal Safache et l’économiste Christian Louis-Joseph interviendront également dans cette causerie. Les inscriptions (obligatoires) sont reçues →ICI.