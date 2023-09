Le campus de Martinique accueille ses nouveaux étudiants, dans une ambiance animée

Partager :

Les nouveaux étudiants de la Martinique découvrent l’environnement universitaire pour la première fois, mercredi 6 septembre 2023. L’administration et les équipes pédagogiques seront à leur disposition sur le site de Schoelcher, afin d'effectuer les dernières formalités d’inscription et de les renseigner sur les différentes filières. Des animations sont également prévues et un show case de la chanteuse Maurane Voyer.

Le pôle de Martinique de l’Université des Antilles accueille ses nouveaux étudiants mercredi 6 septembre 2023 au campus de Schoelcher. Bibliothèque de l'Université des Antilles (UA), pôle de Martinique à Schoelcher. • ©Guy ÉTIENNE Dès 8h, les jeunes bacheliers qui entrent en première année de licence, découvriront le site et ses différentes filières de formation. C’est également l’occasion pour ces derniers de rencontrer l’équipe pédagogique, de régler les dernières formalités d’inscription, ainsi que les conditions d’hébergement pour les internes. L’Université des Antilles veille à l’épanouissement de ses étudiants, notamment en mettant en œuvre les moyens nécessaires à leur réussite et à leur participation dans la vie de l’établissement. univ-ag.fr Des animations au programme de la journée Pour la rentrée 2023 - 2024, la JANE (Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants), se décline en informations et en animations. À partir de 9h, un "village des services et des partenaires" ouvre ses portes et à 11h, un show case est prévu avec la chanteuse Maurane Voyer. Programme de la JANE (Journée d'Accueil des Nouveaux Etudiants), année 2023-2024 à l'Université des Antilles, Pôle de Martinique. • ©Facebook Pôle Universitaire de la Martinique Pour aller plus loin sur l'organisation des études, CLIQUEZ > ICI.

