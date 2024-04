Le champion de Martinique d'échecs Ylan Ney-Alexandre, se confronte aux joueurs de France

Le jeune champion d'échecs de Martinique, âgé de 13 ans, participe au Championnat de France jeunes 2024 du 14 au 21 avril 2024 à Agen (Lot-et-Garonne). Durant cette compétition, il souhaite surtout acquérir de l'expérience afin de progresser.

Dans cette immense salle de jeu, le silence règne. Face à face, les deux joueurs semblent presque seuls au monde. Durant plus de 4 heures Ylan tente de déjouer les stratégies de son adversaire, en vain. Il ne remporte pas cette 4e ronde (ou partie). Rien n'est joué pour autant. Il reste 5 rondes, il peut encore engranger des points.

Ylan face à son adversaire lors d'une partie d'échecs. • ©Capture Facebook Fédération Française des Échecs

Pour sa troisième participation au Championnat de France d'échecs jeunes, l'adolescent licencié en U14 au club de l'Arsenal du Robert, a des objectifs bien définis.

Je souhaite trouver des joueurs forts pour m'amuser, m'entraîner avec eux et faire un maximum de points. Je souhaite aussi m'améliorer sur mon jeu afin de devenir, un jour, le meilleur joueur du monde. Ylan Ney-Alexandre

Pour l'instant il est le meilleur joueur de Martinique de sa catégorie. Il a remporté le championnat local à plusieurs reprises. Il n'hésite plus à se confronter aux seniors.

Plusieurs centaines de jeunes joueurs âgés de 6 à 20 ans participent à ce Championnat de France. • ©Capture Facebook Fédération Française des Échecs

Entre 1500 et 2000 jeunes joueurs âgés de 6 à 20 ans

Une délégation de sept joueurs martiniquais (de U8 à U16) participe aux 8 jours de compétition du Championnat de France à Agen (Lot-et-Garonne). Sur les 18 qualifiés à l'issue du championnat de Martinique, certains ont dû renoncer face au coût.

Le niveau n'est pas le même que la Martinique. Ici, nous rencontrons tous les jours des joueurs avec un niveau extrêmement fort. Je dois m'améliorer. Il y a d'autres joueurs qui peuvent être plus forts que moi. Ça me donne envie de me surpasser afin de les battre un jour.

Ylan Ney-Alexandre au championnat de France d'échecs jeunes 2024. • ©Collection privée

Dans cette discipline, pour progresser, il faut se confronter à des adversaires de niveau plus élevé. Une réalité à laquelle se heurte la ligue de Martinique.

Concernant les performances, il n'y a pas de secret. Tous les compétiteurs là-bas sont aguerris. Ylan a participé à l'open international de Minorques juste avant. Il a enchaîné trois tournois d'affilée pour essayer d'être prêt au maximum pour affronter les autres. La différence que nous avons par rapport aux joueurs de l'Hexagone c'est de pouvoir enchaîner les tournois internationaux chaque mois, voire tous les deux mois. Gilles Suez-Panama, président de la ligue d'échecs et du club d'échecs de l'Arsenal du Robert

Cela implique un investissement financier conséquent. Ylan en est conscient. Le jeune homme cherche activement des financements.

"Il a accroché très vite"

Ylan a grandi au fil des parties d'échecs. Il pratique cette discipline sportive depuis l'enfance.

Il a commencé les échecs en grande section de maternelle. Il était scolarisé au petit couvent de Redoute et la discipline était enseignée. Il a fait une année sans que l'on ne le sache et un jour, son professeur nous a proposé de l'inscrire à un championnat en Martinique. Il s'est qualifié pour les championnats de France et puis il est parti. Il a fait son premier championnat de jeunes à l'âge de 7 ans. Béatrice Alexandre, mère d'Ylan

À gauche : Ylan lors de son 1er Championnat de France de jeunes en 2017. À droite : Ylan grand gagnant du dernier open international de Martinique en mars 2024. • ©Collection privée

Je trouve qu'on ne parle pas assez des échecs. C'est un très beau sport qui devrait être considéré comme le football, le basket ou autres. Ce qui me plaît, c'est le fait que je puisse me calmer. C'est comme une sorte de décompresseur. Cela me permet aussi d'avoir de la rigueur et de travailler ma concentration. Les qualités d'un joueur d'échecs sont la motivation, la rigueur et l'intelligence. Il faut beaucoup s'entraîner, faire des exercices. Malgré l'école ou le travail, il faut s'entraîner tous les jours pour devenir très fort. Je trouve que cette discipline forme l'intelligence, l'esprit. Cela permet d'être calme face à certaines situations. Ylan Ney-Alexandre

Le rêve d'Ylan est de rencontrer un jour son idole, le joueur d'échecs norvégien champion du monde Magnus Carlsen.

En attendant ce jour, sa participation lui permet d'échanger avec les membres de l'équipe de France d'échecs, médaillées de bronze lors des derniers Championnats du monde et d’Europe.

La ligue d'échecs de Martinique compte près de 400 licenciés tous âges confondus.