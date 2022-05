Le chansonnier Guy Méthalie évoque les origines de la fête des mères en Martinique `

Aujourd’hui, vos pensées et amour trouveront assurément écho. Ce dimanche 29 mai 2022, est un jour mémorable pour les mères de Martinique. Elles sont honorées et choyées par leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs maris. Cela fait 70 ans que les mamans créoles sont mises à l'honneur, le jour de la fête de mères. Guy Méthalie auteur de plusieurs chansons du folklore martiniquais nous livre son savoir.

Daniel Bétis •

La fête des mères trouve son origine dans des coutumes de la mythologie grecque et romaine. Les populations vénéraient la mère de Zeus, Rhéa ou Cybèle la déesse grecque ou Matralia chez les Romains. Depuis 72 ans, la fête des mères en France revêt un caractère officiel, avec la promulgation d’un texte du président de la République de l'époque, Vincent Auriol. Une loi qui indique également une date précise : "la Fête des Mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des Mères a lieu le premier dimanche de juin", explique le texte de loi. En Martinique, la femme de culture Alice Eda-Pierre est à l'origine des premières organisations de fêtes des mères. Depuis 70 ans, en Martinique, cette fête a ses cortèges d’émotions, la poésie des mots, de grandes et de petites histoires.

