Le chanteur haïtien Mikaben sera inhumé le 6 novembre en Floride

Dix jours après le décès de Michael Benjamin, alias Mikaben, les hommages se poursuivent. Le chanteur haïtien est mort lors du concert du groupe Carimi sur la scène de l’Accor Arena le 15 octobre 2022 des suites d'une crise cardiaque à l’âge de 41 ans.

Serge Bilé •

L’image est émouvante. À la nuit tombée, une femme s’exprime devant une caméra. Lunettes cerclées, cheveux gris, voix posée, elle parle avec gravité, entrecoupant ses phrases de courts silences. À sa gauche, vêtu de blanc comme elle, assommé par la tristesse, son mari est sonné, le regard perdu dans le vide.

Lui, c’est Lionel Benjamin, le père de Mikaben. Professeur d'université mais aussi acteur et chanteur, il est surnommé le "père Noël haïtien". C’est une gloire de la musique dans son pays. Elle, c’est Roseline Benjamin, la mère de Mikaben. D’ordinaire effacée derrière les deux célébrités familiales, elle sort de l’ombre pour prendre la parole et remercier les fans de son fils pour leur soutien.

Mika n’est pas mort. Mika n’est pas mort parce que nous sommes là. Il a composé sa première chanson un 24 décembre et déjà on sentait dans sa musique son grand chagrin de voir que chaque Haïtien n’avait pas la chance et l’opportunité de vivre une vie normale. Roseline Benjamin, mère de Mikaben

Michael Banjamin aux côtés de sa mère et de son père. • ©Mag Haïti

Le décès de Mikaben a soulevé une immense émotion dans son pays. Le footballeur Jonel Désiré, pièce maitresse de la sélection haïtienne, demande qu’une statue soit érigée à Port-au-Prince en l’honneur du chanteur. Ce serait une juste reconnaissance "pour tout ce qu’il a apporté à l’industrie musicale".

À Port-au-Prince, des voix s’élèvent pour lier la mort tragique de Mikaben à la situation instable du pays. L’insécurité est grandissante en Haïti. Elle se solde par des enlèvements à répétition. Médecin, mécanicien, diplomate, chef d’entreprise, religieux, élève : les gangs armés opèrent impunément et ne libère leurs otages que contre de fortes rançons.

Le mardi 18 octobre 2022, un otage parmi tant d’autres a été relâché. Il s’agit de Frédérick Dupoux, l’un des plus proches cousins de Mikaben. Il avait été kidnappé à Frères, dans la commune de Pétion-Ville, trois jours avant le concert à l’Accor Arena. Pour l’artiste Joseph Zenny, l’enlèvement de l’un en Haïti et la crise cardiaque de l’autre à Paris sont liés.

Ils avaient kidnappé son cousin depuis trois jours. Mikaben n’a pas dormi. Il était stressé. Son cousin c’était comme son frère. Il était le parrain d’un des enfants de Mikaben. Il était son témoin de mariage. Mikaben n’était pas en état de monter sur scène. Il est mort en faisant son travail, pour nous, pour Haïti, avec le drapeau national autour du cou. Joseph Zenny, artiste haïtien

Hommage à Mikaben à Montréal (Canada). • ©Ticket magazine

Hommage à Mikaben à Londres (23 octobre 2022). • ©Ticket magazine

Le décès de Mikaben a soulevé une immense émotion également dans la diaspora haïtienne et au-delà. Le dimanche 23 Octobre 2022, une soirée spéciale était organisée à Londres. Deux jours plus tôt, un hommage était également rendu au chanteur à Montréal ainsi qu’à Miami où avait lieu le Caribbean Cultural Festival.

En France, les fans de Mikaben se sont retrouvés eux aussi, deux jours après le drame, devant l’Accor Arena, avec des gerbes de fleurs et des bougies, autour des membres du groupe Carimi, Mickael Guirand et Richard Cavé. Entre prises de parole et applaudissements, ils ont partagé leur désarroi et leur douleur.

La dépouille de Mikaben se trouve encore à Paris. Elle sera acheminée prochainement en Floride où auront lieu les obsèques le 6 novembre 2022. Son épouse Vanessa Benjamin, enceinte de leur troisième enfant, entend par ailleurs perpétuer l’engagement du chanteur en faveur de l’éducation et de la jeunesse haïtienne.

Mikaben et sa femme attendant leur 3e enfant. • ©Collection privée

Avec sa Fondation Ti Souf, Mikaben aidait les établissements scolaires en difficulté à s’équiper et à payer leurs enseignants. Se disant "préoccupé par la situation vulnérable des enfants et des familles, poumon de la société haïtienne", il avait lancé une campagne de levée de fonds. L’opération continue donc.

Le lien pour faire un don : https://gofund.me/5bdd9062

Mikaben voulait aider les écoles haïtiennes. • ©FB