Le chanteur Jacques D’arbaud poursuit son "Live Tour" en Martinique

Après la Guadeloupe continentale et l’île de Marie-Galante, le chanteur Jacques D’arbaud est en concert en Martinique ce samedi 22 avril 2023, au parc Aimé Césaire de Fort-de-France, à partir de 20h. "Nous serons vous et moi au paroxysme de l'amour" dit-il.

Guy Etienne •

Il est très discrèt de nature, presque timide, profondément spirituel, mais assurément expérimenté dans la chanson. Après quelques années de retrait volontaire, le batteur, guitariste et chanteur Jacques D’arbaud a décidé de reprendre le chemin de la scène, dans un "Live Tour", jusqu’en 2027.

L’ex leader vocal du groupe guadeloupéen "Malanga", a véritablement pris son envol en 1988 avec son premier CD "Y’fix". Il y a eu aussi l’album "Bande de Fous" et quelques autres. Certes, sa discographie n’est pas pléthorique, mais ses chansons nous sont familières et elles défient le temps.

On parle de lui comme d’une force tranquille, hors du système show bizz. Le Mag France Antilles

On se souvient notamment de ses succès, comme "Frégate", "Voyagé" , "Vakans An Nou", ou encore "Hep" et la reprise de "Killing Me Softly".

Le chanteur guadeloupéen, Jacques D'arbaud. • ©Capture Facebokk Jacques D'arbaud

Mazurka, biguine, salsa, reggae et même le jazz, Jacques est à l’aise dans tous les registres, un éclectisme qu’il revendique comme une marque de fabrique. Ajoutez sa tessiture particulière et vous obtenez un artiste chevronné et humble.

Du haut de ses 60 ans, Jacques a aussi pris le temps d'être père de 4 enfants.

"Chanter comme jamais pour la Martinique"

Dans la cadre de mon tour 2022-2027, après la magnifique soirée du 8 avril à Marie-Galante, je me prépare maintenant à chanter comme jamais pour la Martinique. Selon mon intuition, un autre moment mémorable nous attend mon équipe et moi ce 22 avril au parc Aimé-Césaire. Nous serons vous et moi au paroxysme de l'amour, amour que nous allons sceller une fois pour toutes. Merci d'avance pour l'intérêt manifeste que vous portez depuis de longues années à mes musiques et mes écrits. Pensez tous à être les premiers dans la salle, car j'y suis déjà par la visualisation créatrice. Jacques D'arbaud (Post Facebook)

Jacques D’arbaud sera sur la scène du parc Aimé Césaire de Fort-de-France, samedi 22 avril 2023 à partir de 20 heures.