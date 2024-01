Le chanteur Jean-Luc Guannel récompensé par l'association Carrefour Barel Coppet

L'hommage de l'association Carrefour Barel Coppet au chanteur Jean-Luc Guannel, qui s'est déroulé le 18 janvier dans le cadre des "jeudis culturels", a été formidable. Des témoignages et des surprises musicales ont ponctué la fête. Le chanteur et auteur-compositeur a gratifié le public venu nombreux de quelques titres. Il était accompagné par l'orchestre de Roro Kaliko.

Le rendez-vous de l'ACBC (Association Carrefour Barel Coppet), au centre international de séjour à Fort-de-France, consacré à Jean-Luc Guannel a tenu toutes ses promesses.

L’orchestre de Roro Kaliko a offert au public un florilège de musique traditionnelle, avec Ernest Loury à la batterie, Denis Lavaud à la basse, Pascal Jean Théodore au piano, Xavier Zobda aux percussions, Roro Kaliko à la guitare rythmique, Mathias Ragal au saxophone et à la clarinette. Pendant la soirée, les musiciens ont distillé des titres phares.

Un quart d'heure de charme avec l'orchestre de Roro kaliko • ©Daniel BETIS

Un hommage en musique et de nombreux témoignages

Michel Thimon, le maître de cérémonie, a brossé le portrait et le parcours exceptionnel de l’auteur-compositeur. D'autres intervenants, comme Frantz Rémy, Bernard Bolosier et Christian Boutant ont complété le tableau.

Le Foyalais Jean-Luc Guannel, ancien batteur, a commencé en 1985 avec le groupe "Foss Not" avec Gilles et Janik Voyer, Chyko Siméon, Marc Séraline, Maud Mass et Pipo Gertrude.

Après avoir écumé les bandes FM en tant qu'animateur, comme Radio M.F.M, Radio Konn Lambi, Radio Balisier et RCI, il se met au chant. Il commence sur l’album de Zaza puis avec Frank Donatien. C'est ainsi que naît Taxi Kréol avec des musiciens comme Philippe Joseph, Christiane Grangenois, Hervé Martini, José Zébina, Alain Dracius.

Le chanteur Jean Luc Guannel interprète "Réconciliation" • ©Daniel BETIS

Désormais incontournable, il participe à plusieurs grandes manifestations. La séparation avec Taxi kréol, donne naissance au groupe des Mornes à Kwak.

Jean Luc Guannel Pa fé Betiz • ©Daniel BETIS

Une vraie fête au centre international de Séjour

La soirée a été conviviale et musicale. Le public, ravi par cette fête, a dansé et honoré l'artiste qui le mérite : un chanteur au service des autres.

L'actuel président de l'association carnavalesque Matjilpa organisera prochainement un hommage à Bijou, un tambouyé inoubliable