Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes offre de réelles perspectives d'insertion en Martinique

L’objectif de cet évènement est d’offrir une plateforme multiservice aux jeunes afin de rencontrer les acteurs du logement en Martinique.

Au programme : conférences sur la santé avec de multiples professionnels qui seront à leur disposition, autour de rencontres ou de jeux. Ces jeunes pourront également participer à un tête-à-tête avec le propriétaire d’un logement, apprendre à faire des écogestes ou à "Bien manger avec un petit budget".

Pour sa 21e édition, le forum D’clic jeunes devait s’étaler sur trois jours dans trois communes en Martinique. Ce mardi (20 juin) au palais des sports du Lamentin, le mercredi au millénium du Morne-Rouge et le jeudi au Complexe O’Neil au Marin, ce dernier rendez-vous vient d’être annulé en raison de l’approche d’un mauvais temps.

Selon Annie-Claude Elisabeth, la directrice du CLLAJ de Martinique, c’est une question égalité pour tous les jeunes de l’île.



Pour pouvoir accompagner les parents vers l’autonomie de leurs enfants, le forum présente aussi des ateliers comme « Je prépare mon départ, j’assure mon envol » afin d’aider la famille dans les démarches à suivre. Les propriétaires de logements destinés à la location sont bien sûr les bienvenus.

De multiples conférences leur sont proposées sur la législation, la rénovation de l’habitat ou encore la souscription à l’assurance.

Un forum qui ne concerne pas que le logement, mais aussi, le bien-être pour les jeunes : santé, sport, confiance en soi, améliorer son image ou initiation au Tai-chi.



C’est d’ailleurs pourquoi on n’invite pas que les acteurs du logement, ce forum est une plateforme multiservice. On ne peut pas penser à loger des jeunes sans parler budget, sans parler de l’insertion professionnelle, on ne peut pas penser habitat sans parler bien-être. On ne peut non plus exclure la notion de santé, on ne peut pas parler équilibre budgétaire et règlement du loyer si on ne pense pas à leur ressource. On est également obligés d’évoquer les dispositifs dont ils ont droit, car l’intérêt est de les mettre en lumière.