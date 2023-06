Le Concert du groupe reggae Sinsémilia reporté au mois d'octobre en Martinique

Sinsemilia, un groupe engagé de Grenoble, spécialisé dans le reggae et expert de Ska qui devait se produire au Domaine de l'Oasis à Rivière-Salée (vendredi 16 juin 2023), devra attendre octobre prochain, avant de fouler le sol martiniquais. Ce report est la conséquence d'une nouvelle fermeture administrative de l'établissement de loisirs, pour cause d'homicide.

Daniel Bétis •

Il faudra encore patienter au moins jusqu'au mois d'octobre prochain, pour voir Sinsemilia en Martinique. C'est la production One Way qui a annoncé que "le report du concert est dû à des circonstances imprévues qui échappent à notre contrôle."

C'est la conséquence d'un nouvel homicide au Domaine de l'Oasis, en marge d'une soirée organisée dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 juin 2023.

Nous regrettons de vous informer que le concert très attendu de Sinsemilia, prévu initialement pour le 16 juin 2023 à l'Oasis, doit être reporté à une date ultérieure, courant octobre. Le report du concert est dû à des circonstances imprévues qui échappent à notre contrôle. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Sinsemilia et les parties prenantes concernées pour déterminer une nouvelle date appropriée pour le concert (...) La production One Way

Les billets restent "valables"

Tous les billets déjà achetés pour le concert de Sinsemilia seront valables pour la date de report. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister à la nouvelle date, des options de remboursement seront disponibles. Les informations concernant les remboursements seront disponibles sur les lieux de ventes des billets. One Way

Ce qu'il faut savoir sur Sinsemilia

Sinsemilia ce sont des titres inspirées des sonorités reggea et aussi beaucoup de morceaux engagées, "tout le bonheur du monde", "Prendre le Temps", "Flash Back", "Douanier 007", "Bienvenue en Chiraqui"... ou encore "Jamais Une Mélodie". C'est cela Sinsémilla appelé auissi Sinsé, dont les membres sont fascinés par Bob Marley.

Ce groupe soucieux et insouciants à la fois, est né à Grenoble en 1992, et "cela dure encore" se fréjouissent les fans. Son chanteur, auteur-compositeur Mike d’Inca, a signé un livre évoquant les meilleurs souvenirs de la formation. Celle-ci a plus de 127 chansons au compteur à ce jour.

Des disques d'or et plusieurs scènes

Le travail de 3 décennies paye, car Sinsemilla s'est bâti une réputation qui dépasse aujourd'hui les fontières françaises, une aventure humaine réussie.

Avec sa collection de plus de dix disques d’or, des Olympia, des Zéniths, plusieurs stades en France et ailleurs, le groupe sera "heureux de jouer en Martinique" en fin d'année.