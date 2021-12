Le conseil citoyen des Terres Sainville se place sur le terrain du "vivre ensemble" et organise un chanté nwèl avec les troubadours 972

La première édition du village Noël aux Terres Sainville dans le quartier populaire de Fort-de-France a tenu ses promesses, vendredi 10 décembre 2021. Outre les stands de Saint-Domingue, d'Haïti, de Sainte-Lucie et du Venezuela), un "chanté Nwel" avec les "Troubadours 972" a conclu la manifestation.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

Le conseil citoyen des Terres Sainville, présidé par Karine Dufond et les associations des communautés veulent changer l'image du quartier. Terres Sainville, au paysage urbain et à l'ambiance animée, est perçu comme une zone de non droit.

Le comité citoyen des Terres Sainville veut créer un lien intergénérationnel, et renforcer les liens à travers des animations socio-culturelles afin de créer un mieux vivre ensemble,

Nous avons voulu donner au quartier une autre image à travers sa diversité. Nous démontrons que le vivre ensemble est possible à condition d'échanger et de valoriser les talents, la cuisine et l'art. Noël est une fête de partage. Karine Dufond, présidente du conseil citoyen des Terres Sainville

Un carrefour de créations et d'échanges

un stand de la communauté • ©Daniel BETIS

Le conseil citoyen a permis aux visiteurs de découvrir les créations culinaires des différentes communautés. Des stands de repas, de gâteaux, de fruits et légumes étaient dressés sur la place Abbé Grégoire, devant l'église Saint-Antoine des Terres Sainville.

Un chanté Nwel en clôture

le groupe de Jefferson Defrel, Eve Vautor, et Charles Rémion, (les Troubadours) s'est produit sur le podium pour entonner les cantiques de Noel.

Malgré un petit souci technique de sonorisation du début, le groupe a su emporter le public.

Dans une frénésie de rythmes calculée respectant les gestes barrières, les habitants ont su chanter, répondre, partager ce moment de Noel.