Le diocèse de Martinique diligente une enquête après les propos choquants d'un prêtre aux Trois-Îlets

"À l'église il y a des békés, des métropolitains et des nègres", voilà un exemple des propos qu'aurait tenu un prêtre remplaçant aux Trois-Îlets durant l'office du dimanche de Pentecôte.

Les paroissiens se disent choqués et scandalisés. D'autres parlent de phrases-chocs sorties de leur contexte.

De son côté l'église reste prudente quant aux allégations avancées.

L'Église de Martinique a toujours condamné fermement l'esclavage, la traite et la colonisation comme des crimes contre l'humanité et tout ce qui conduit à infantiliser les populations et tout ce qui conduit la population à une mésestime d'elle-même. Tout cela est condamnable.