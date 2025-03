Le Docteur Hélène Rossinot partage son expérience les aidants avec des associations et des professionnels en Martinique

Hélène Rossinot, médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale, experte reconnue de la question des aidants étaient en Martinique du 11 au 14 mars pour partager son expérience.

Former, informer, prendre soin des aidants, les valoriser, c'est prendre aussi soin de la société. Ils sont plus de onze millions sur l'ensemble du territoire national. La Martinique, en pleine mutation liée au vieillissement de sa population est au cœur de la problématique.

Ce sont ces hommes et ses femmes qui se dépensent au prix de nombreux sacrifices pour s'occuper de leurs proches malades, en situation de handicap ou encore âgés. Plusieurs associations martiniquaises, s'organisent et travaillent dans la solidarité et la bienveillance.

Atelier d'aidants mis en place lors du séminaire avec Hélène Rossinot • ©D.B.

4 jours passés à la rencontre des aidants et au partage d'idées

À l'invitation de "OVE Caraïbes", Hélene Rossinot, médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale, experte reconnue de la question des aidants a, au cours d'un parcours marathon, partagé son expérience avec les aidants martiniquais afin qu'ils trouvent des solutions ensemble.

"OVE Caraîbes" et la Myriam ont en commun des valeurs fortes telles que la solidarité, l’inclusion et l’intérêt général qui permettent d’envisager des projets communs.

Carl Paolin Préisent de OVE Caraîbes et l'ancien Ministre Dominique Voynet ont participé à la confrence et aux ateliers de'Hélène Rossinot • ©D.B.

Les valeurs cardinales de ces partenaires sont les suivantes :

le respect de la personne et de sa dignité de citoyen

le droit à l’autonomie pleine et entière

la reconnaissance de la capacité de toute personne à se réaliser

le droit de la personne à un projet individualisé, ayant pour objet la recherche d’une solution personnelle à son besoin d’aide et s’appuyant sur ses ressources et ses compétences propres comme sur celles de son environnement familial et social

le droit à l’éducation, à la scolarisation, aux soins, au savoir, à la culture, aux loisirs

le refus de l’exclusion et l’accueil inconditionnel.

Spécialiste des aidants, le Docteur Hélène Rossinot parle des aidants • ©Daniel BETIS

Hélène Rossinot a visité plusieurs sites : Saint-Joseph, Fort-de-France, Lamentin, Morne-Rouge. Ces rendez-vous ont mis en lumière des associations qui œuvrent dans ce domaine, comme Aarpha, la Myriam, Ozanam alzheimer.

Les aidants des personnes bienveillantes solidaires au grand coeur • ©D.B.

La Martinique est un exemple à valoriser

Outre les ateliers d'échanges pour les professionnels, les conférences pour les jeunes aidants, Hélène Rossinot a fourni des outils d’accompagnement. Elle a pu faire le point et les constats sur les établissements médico-sociaux et informer les uns et les autres sur les bonnes pratiques.

Les sujets comme la mise en place d'un parcours de l'aidant en établissement médico-social, la préservation de la santé de l'aidant ou le cumul entre la vie professionnelle et le rôle de l'aidant ont été abordés. On comprend la passion du Médécin et ce désir d'être au service de tous.