Le documentaire "Les nuits bleues de l'indépendance" sur la lutte armée aux Antilles, suscite le débat

L'avant-première du documentaire sur les nuits bleues de l'indépendance, écrit par Jean-Philippe Pascal s'est déroulée le lundi 12 septembre 2022, à l’Atrium à Fort-de-France. Il retrace une période mouvementée aux Antilles autour du militant indépendantiste, Luc Reinette, arrêté à deux reprises et amnistié deux fois par l'Etat.

Daniel Betis •

Luc Reinette est le personnage central de ce documentaire. Membre fondateur du GLA (Groupe de Libération Armée) avant de créer l’ARC (Alliance Révolutionnaire Caraïbe) et le MPGI (Mouvement Populaire pour la Guadeloupe Indépendante), il a pour objectif, l’accession à l’indépendance par la lutte armée.

Entre 1980 et 1987, des militants indépendantistes ont perpétré des attentats à l’explosif principalement sur le territoire de la Guadeloupe mais aussi en Martinique, en Guyane et en France.

Arrêté, jugé et condamné à 23 ans de prison pour actes terroristes, Luc Reinette, est amnistié deux fois par l'État.

Jean Philippe Pascal auteur de ce film a rappelé les circonstances, la volonté de devoir de mémoire et celle de transmettre aux générations futures.

Soirée de présentation de présentation du documentaire 'les nuits bleues de l'indépendance" • ©F. Thaly - D. Bétis et JCS

Ce documentaire de 70 minutes, a reçu un bon accueil du public et notamment a aussi suscité des discussions entre les invités et l'acteur principal de cette période Luc Reinette et de Garcin Malsa, son soutien martiniquais.

Garcin Malsa et Luc Reinette lors de l'avant première du documentaire 'Les nuits bleues de l'indépendance • ©F. Thaly

Ce documentaire produit par Frédéric Tyrode Saint-Louis est diffusé ce mardi 13 septembre 2022 sur Martinique la 1ère à 20h05.