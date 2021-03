Le dossier de l'Université des Antilles prend une tournure politique

Depuis la rencontre entre Alfred Marie-Jeanne et Eustase Janky, respectivement président du conseil exécutif de la CTM et président de l'Université des Antilles, mardi 9 mars 2021, le dossier de l'UA semble s'être déplacé dans la sphère politique.

Alfred Marie-Jeanne, Francis Carole, Eustase Janky et d'autres élus présents lors de cette rencontre du 9 mars 2021.

Alfred Marie-Jeanne souhaitait lui faire part de son mécontentement et lui rappeler "que les principes d’unité et d’équité doivent prévaloir dans les relations entre les deux pôles".

Mais les déclarations de Francis Carole sur notre antenne radio mercredi 10 mars 2021 semblent avoir mis le feu aux poudres. Le conseiller exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité Francis Carole, présent lors de la rencontre, s'est prononcé favorable à une scission et pour une "université martiniquaise de plein exercice".

Un avis que ne partage pas forcément ses collègues de la majorité. Rapidement, Louis Boutrin s'est exprimé sur le sujet par le biais d'un communiqué de Martinique Écologie dont il est le président.

La situation actuelle de l'université ne provient pas de l'institution en tant que telle, même si des améliorations peuvent et doivent être apportées à la loi qui l'a créée en 2015, mais bien d'un problème de gouvernance jugée autoritaire, tant sur le pôle Martinique que sur le pôle Guadeloupe de l'établissement.

Un courrier qui n'a pas plu au président de l'UA Eustase Janky, qui s'est lui aussi fendu d'un communiqué en réponse.

Vous m'attaquez directement et irrespectueusement, ainsi que mes équipes de Martinique et de Guadeloupe, alors que depuis le début de ma mandature, je m'attache à suppléer les nombreux dysfonctionnements qui ont lieu sur le pôle Martinique.

Sylvia Saithsoothane, conseillère exécutive en charge de l’éducation, des collèges et lycées, s'est elle aussi positionnée pour une continuité d'une université rassemblant les deux pôles.

Je n’ose pas croire que l’on n’est pas envie en Martinique et en Guadeloupe d’avoir une université forte pour nos élèves, pour nos enfants.

Que ce soit Martinique ou Guadeloupe, on doit pouvoir jouer le jeu de l’inter regionalité et ce n’est pas pour des questions de personne.

Aujourd’hui on a des personnes qui ont un tempérament fort. Enfin, fort, je ne sais pas si c’est le bon mot. En tout cas, qui sont un peu dictatrice d’un côté comme de l’autre et aujourd’hui il faudrait réussir à s’amender et à travailler pour le bien public.

L’objectif c’est ça.