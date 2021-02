Le doute plane sur l'origine de l'incendie qui a détruit la cuisine de la Kazaloulou au Robert

Xavier Dubréas n'est pas homme à se laisser abattre. Et pourtant la vie ne lui fait pas de cadeaux. Sa fille de 22 ans est décédée l'année dernière laissant à son père le soin de prendre en charge une petite fille de 16 mois.

Hier, (vendredi 19 février 2021) en revenant de faire ses courses, il découvre avec stupeur les sapeurs-pompiers en pleine action pour tenter d'éteindre le feu qui ravage sa cuisine.

J'ai vérifié, comme je le fais régulièrement, mes appareils électriques avant de partir faire des courses. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai un doute. Cet incendie pourrait être d'origine criminelle car ce n'est pas la première fois qu'on me fait des coups bas.

Incendie d'un restaurant au Robert. La cuisine est dévastée.

Xavier Dubréas fabriquait des pizzas dans son snack. Il louait également la salle de la Kazaloulou pour des événements, fêtes, baptêmes ... avant la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Je suis obligé de garder le moral ... que voulez-vous, quand on a perdu sa fille aînée et que l'on se retrouve à faire vivre une famille, on a pas le choix. Il faut tenir.

Xavier Dubréas