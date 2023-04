Le fichier des donneurs de moelle osseuse a besoin de jeunes volontaires en Martinique

Les jeunes hommes âgés entre 18 et 35 ans sont invités à faire don de leur moelle osseuse, car le fichier des donneurs s’appauvrit. Cette campagne nationale de sensibilisation concerne également la Martinique, où "plus de 2000 personnes" sont inscrites sur le fichier des volontaires, mais dont l’âge est trop avancé.

Pourquoi cette limite d'âge ? Parce-que les personnes qui s'inscrivent ne donne pas tout de suite. En moyenne, elles vont rester inscrites environ 8-10 ans, avant d'être sollicitées. Donc à un certain moment, il faut fixer une limite et on s’aperçoit aussi, que les médecins greffeurs vont préférer des greffons de personnes jeunes, tout simplement parce que celles-ci ont des cellules souches qui sont plus intéressantes pour la greffe (…). Moi-même j'en fais partie depuis 20 ans, mais je n'ai pas été appelé et donc je sortirai du fichier, parce-que je n'ai plus l'âge requis.