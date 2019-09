Saint-Michel est en fête ce dimanche au François

Bonne affaire pour les marchands ambulants

© CAP Facebook / Paroisse Saint-Michel du François Statue de Saint-Michel

Saint-Michel, saint patron de la ville franciscaine

Trois offices religieux seront célébrés à 6h, 8h et 10h par les pères Jacek et Laurent. La dernière messe sera consacrée aux parachutistes, en l’honneur de leur saint-patron, avec la chorale du François qui accompagnera la dernière messe. Un dépôt de gerbes par les autorités civiles et militaires est également prévu au pied de la statue de Saint-Michel.Comme chaque année, le public pourra visiter près de 80 stands de marchands ambulants. Sur les étals, des bibelots, de la vaisselle, des vêtements, des articles religieux, des productions végétales… Les rues du centre-ville sont réservées exclusivement à la circulation piétonne pour l’occasion.C’est à la création de la paroisse du François que son Saint patron a été choisi. Il est difficile aujourd’hui de trouver les raisons exactes qui ont conduit à choisir Saint-Michel comme protecteur de la ville du François.D’après la liturgie catholique, Saint-Michel est le chef de la milice céleste, défenseur de l'église, patron des soldats, et vainqueur du démon. Symbole de la lutte, Saint Michel est celui qui a combattu les anges rebelles et qui aura à combattre le Dragon de l'Apocalypse. Il est également porteur des prières à Dieu et archange des archanges.