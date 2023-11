Le gendarme qui a tenu des propos "inacceptables" selon le préfet, a été suspendu

La sanction est tombée ce lundi 13 novembre. Le gendarme qui a tenu des propos déplacés sur une exploitation agricole dimanche (12 novembre) a été sanctionné. Ce dernier est désormais sous le coup d’une suspension de service.

Les faits avaient été captés dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, le militaire déclare "c'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA " au cours d’une altercation verbale avec les militants qui procédaient “illégalement à l'arrachage de melons pour y replanter ignames et patates douces”.

Des propos aussitôt condamnés sans réserve par le préfet de la Martinique dans un communiqué. Selon Jean-Christophe Bouvier, ils ne “reflètent ni l'action, ni l'esprit des services de l'Etat qui travaillent au quotidien en Martinique sous mon autorité”.

Le fonctionnaire est le premier représentant de l'État et de la République. C'est lui qui donne l'image que l'on veut avoir de l'État et de la République auprès de la population. Et à ce titre, il se doit d'être irréprochable, dans son comportement privé et public. Et plus encore pour les fonctionnaires qui sont sur la voie publique. Quand un fonctionnaire, quel qu’il soit enfreint ces règles, il se doit d’être sanctionné et ce sera le cas pour cette personne.