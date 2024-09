Le général Yvan Carbonnelle a pris ses fonctions à la tête de la gendarmerie de Martinique

La gendarmerie de Martinique a un nouveau commandant. Le général Yvan Carbonnelle est l'ancien commandant du groupement du Vaucluse a officiellement pris ses fonctions lundi 16 septembre 2024. La cérémonie de prise de commandement s'est tenue à la gendarmerie de Redoute (Fort-de-France).

Le général Yvan Carbonnelle prend ses fonctions dans un contexte social tendu. Depuis le 1er septembre, une mobilisation contre la vie chère menée par le RPPRAC prend différentes formes en Martinique.

Le général Yvan Carbonnelle est interrogé par Fabienne Léonce :

Interview Fabienne Léonce • ©Martinique la 1ère

Le général Yvan Carbonnelle, ancien commandant du groupement de Vaucluse (84), succède au général William Vaquette en poste en Martinique depuis trois ans. Il est nommé au SIRPA (Service d'Information et de Relations Publiques des Armées) en tant que chef du service d’information et des relations publiques des armées et de la gendarmerie française.