Le groupe Bernard Hayot embauche à l'occasion du "salon Martinique pour l’emploi"

"Venez à la rencontre de votre avenir", une invitation à la 2nd édition du "salon Martinique pour l’emploi" lancée par Pôle emploi et ses partenaires, dont GBH. Cette année, la manifestation se déroule en ligne et en présentiel, du12 au 25 septembre 2022.

Guy Etienne •

Vous êtes chômeur ou employeur en quête de nouveaux collaborateurs, le 2e "salon Martinique pour l’emploi" est une opportunité. Il se déroule en présentiel (hôtel la Batelière) et en ligne, du 12 au 25 septembre 2022. "De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir dans tous les secteurs d'activité" promet Pôle emploi.

"Concrétiser votre projet professionnel"

"Martinique pour l’emploi" offre l’opportunité à tous les Martiniquais de trouver un emploi, de postuler à une offre et de rencontrer les professionnels pour échanger sur leur avenir. Demandeur d’emploi, salarié en reconversion ou en quête d’évolution, créateur d’entreprise, vous pouvez entrer en relation avec des recruteurs, constituer votre réseau et concrétiser votre projet professionnel. Martinique pour l’emploi c’est aussi la possibilité pour nos entreprises de rencontrer des candidats motivés, leurs futurs collaborateurs. Stéphane Bailly, directeur régional de Pôle emploi

À cette occasion, le Groupe Bernard Hayot (GBH), premier employeur privé de l’île, propose "de nombreuses offres" dans plusieurs secteurs.

Vous recherchez des opportunités de carrière dans votre territoire ? Rejoignez-nous : de nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir au sein de GBH, dans les secteurs de la grande distribution, de l’automobile, des activités industrielles et de l’informatique. GBH, via le réseau Linkedln

Face aux mutations rapides du marché du travail et aux attentes grandissantes des usagers, Pôle emploi Martinique s’est donné pour ambition de "mieux accompagner les demandeurs d’emploi et les entreprises afin de répondre aux besoins du marché du travail et d’accélérer le retour à l’emploi".

Speed dating en cours (image d'illustration). • ©Pôle emploi / DR

"250 offres d’emploi proposées par 55 entreprises" en 2021

L’an dernier, lors de la première édition tenue uniquement en distanciel par rapport au contexte sanitaire, le dispositif s’articulait autour de web-conférences (qualité de vie au travail, RSE, le handicap...), d’entretiens et de recrutements en ligne.

Le bilan de cette première édition est positif : *127 recrutements effectués à l’issue du salon * plus de 24 300 participants inscrits * 250 offres d’emploi * 750 entretiens de sélection * 250 offres d’emploi proposées par 55 entreprises martiniquaises et représentant tous les secteurs d’activité : 29% les fonctions supports, 17% l’intérim/RH, 14% le commerce en détail, 8% la grande distribution et 8% la distribution automobile... Pôle emploi

Pour des informations complémentaires, cliquez ICI.