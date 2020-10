Le groupe mythique, la Perfecta Martinique annonce son grand retour

La Perfecta Martinique avec Paulo Albin, Marius Priam et dix musiciens, étaient en répétition hier soir (jeudi 8 octobre 2020) au Robert. Les musiciens revêtus d’un polo rouge ont présenté "Perfecta Fayola" le nouveau single.

Daniel BÉTIS - Jean-Claude SAMYDE •

Les musiciens de la Perfecta Martinique en répétition le 8 octobre 2020 au Robert. • ©R. Lahoul

Composition du groupe Chant : Paulo Albin, Marius Priam, Renaud Albin, Edween Muday



Clavier/Direction musicale : Jean-françois Mongis



Guitare : Bruno Ledoux



Basse : Axel Fremcourt-Guy



Percussions/Congas : Christian Eugénia



Batterie : Emmanuel Eugène



Percussions : Raymond Boutrin



Trompette : Joël Fortict , Jean-françois Gau



Saxophone : Stéphane Bécarie



Trombone basse : Alix Tucou



Saxophone Baryton : Youri Hérelle



Manager : Catherine Cayol

La Perfecta est toujours parvenue à surmonter ses soucis internes comme dans les grandes familles. Après des séparations douloureuses, le groupe qui s'entraîne dans un espace rudimentaire au Robert, travaille ses derniers titres avec Paulo Albin, Marius Priam, ses chanteurs emblématiques.Tous travaillent aussi leur projet pédagogique pour les écoles du Nord Atlantique et du centre afin de marquer les 50 ans d'existence de l'orchestre et pérenniser la musique Perfecta Martinique.Comme au début de la formation, l’orchestre fédère. Les plus anciens, accueillent les nouveaux en leur transmettant l’esprit et des codes du groupe.Pour ce rendez-vous musical sur notre page facebook, le groupe a interprété deux titres de son répertoire mythique : "Ayouskouss" et "La Divinité", mais a également dévoilé "Perfecta Fayola", son nouveau single disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.La portée internationale du groupe s'est rapidement illustrée pendant la retransmission sur le web avec des posts venant du Brésil, d'Argentine, des Usa, en sus des fans de Martinique.