Le jeune martiniquais Tao Monplaisir remporte le Challenge benjamins de basket à Paris

Tao Monplaisir, licencié de L'Éclair a remporté les finales de la 17e édition du Challenge Benjamin(e)s, organisé par la Fédération Française de Basketball (FFBB) en partenariat avec le programme Junior NBA le vendredi 26 avril à Paris. C’est une grande première pour un basketteur martiniquais.

C’est une belle coïncidence. Le jour du sacre de l’équipe féminine de l'Éclair face à l’Aigle Noir en championnat, un jeune joueur du club s’est illustré au niveau national.

Tao Monplaisir s’est imposé lors des finales du Challenge Benjamin(e)s 2024 organisé par la FFBB en partenariat avec le programme Junior NBA. Une grande première pour un basketteur martiniquais.

15 980 participants étaient sur la ligne de départ. À l’issue des phases de sélections départementales puis régionales, le Challenge Benjamin(e)s a rendu son verdict.

Après avoir été sélectionné pour les épreuves régionales, je me suis entraîné au minimum une fois par jour avec ma mère et mon coach personnel Ludovic Rigelo et des fois après l’école et le matin très tôt. Tao Monplaisir interroggé par Karl Sivatte

Le Martiniquais Tao Monplaisir a reçu son trophée des mains de l'internationale 3x3, Marie-Eve Paget et la présidente de la Commission jeunesse de la FFBB, Agnès Fauchard sur le parquet de l’Accor Arena, à l’occasion des Finales de la Coupe de France. • ©Bellenger/IS/FFBB

C'est dans les Gymnases Tony Parker à Charenton-le-Pont, au sud-est de Paris, que les 62 jeunes garçons et filles, âgés de 11 et 12 ans, de l'Hexagone et d’Outre-mer ont participé aux finales nationales de la compétition en effectuant les quatre épreuves individuelles.

Les difficultés ont été le changement d’environnement et il y avait beaucoup de monde donc j’avais un peu la pression. C’était assez compliqué au départ, mais je me suis habitué après la première épreuve. L’année dernière, j’ai été éliminé aux départementales et à partir de ce moment, je me suis donné comme objectif de gagner le national cette année. Je suis parti pour décrocher le titre national.

Mélange de tirs, de passes et de dribbles, les épreuves faisaient appel à la vitesse et l’adresse :

"Un rêve pour tout jeune basketteur"

En plus du trophée, le jeune de l'Éclair a reçu une récompense mémorable. Il s’envolera aux États-Unis pour assister à un match NBA.

C’est un super cadeau et c’est un rêve pour tout jeune basketteur. Il paraît que l’ambiance est phénoménale.

Après cette victoire, Tao Monplaisir voit grand. Son objectif est de jouer en professionnel.

Mes ambitions en tant que basketteur sont de jouer en professionnel et d’atteindre les plus hauts niveaux du basket et mon rêve ultime est d’être drafté dans le top 10 de la NBA.

Résultats complets du Challenge

Filles :

Klair LEFEUVRE (Le Mans Saint Pavin / Ligue Pays-de-la-Loire) Lola LACHEVRE (Carqueiranne Var Basket / Ligue du Sud) Kimie KAU-TAI (AS Excelsior / Polynésie)

Garçons :