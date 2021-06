Le journaliste Jean-Claude Argentin est décédé, vendredi 11 juin 2021, d'un arrêt cardiaque à l'âge de 78 ans. Jean Claude Argentin a occupé les fonctions de rédacteur en chef, de directeur régional et de responsable des relations européennes dans l'entité RFO.

Daniel Betis •

Le monde des médias est en deuil. le journaliste Jean-Claude Argentin est décédé à l'âge de 78 ans.

Né le 5 décembre 1943, d’un père directeur d’économat au Centre Hospitalier de la Martinique et d'une mère bijoutière, il a reçu une éducation stricte, basée sur le respect des valeurs et de la personne humaine. Il est issu d'une famille de quatre garçons : Roger, Jean Claude, Serge (également journaliste décédé en 2015) et Maurice.

Jean-Claude Argentin a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 22 ans comme journaliste à l'ORTF, (Office de la Radio diffusion et de Télévision Française). Il restera une dizaine d'années à la station de Clairière à Fort-de-France (Martinique).

C'était un grand professionnel, une grande conscience de la chose bien faite et du devoir d'informer, c'était un véritable ami. Eddy Edouard, journaliste

Une carrière tournée vers la communication

Une bonne partie de sa carrière s’est déroulée hors de son pays natal. Il a beaucoup travaillé dans le Pacifique de 1990 à 1993. Jean Claude Argentin a occupé les fonctions de rédacteur en chef, en Nouvelle Calédonie de 1990 - 1993, puis de directeur Régional à Wallis et Futuna et en 1994, responsable des relations institutionnelles européennes dans l'entité RFO.

Jean Claude Argentin fait partie de ces journalistes qui ont marqué de leur empreinte le paysage audiovisuel martiniquais. L’arrivée de la télévision en 1964, a nécessité des moyens humains. La station de Clairière avait de nouveaux challenges et des défis à relever. La rédaction (Eddy Edouard, Jean Aubertot, Raymond Calixte, Bernard Régis, Marcel Beaudza) s’est étoffée de nouvelles voix.

Jean-claude Argentin a été un pilier de l'ORTF en Martinique avec Eddy Edouard avec Raymond Calixte avec un certain nombre de personnes de l'audiovisuel qui ont introduit la télévision en Martinique. C'était un ami et je suis totalement dans l'émotion, il aimait ce métier par dessus tout... Marie-José Alie : ancienne directrice de RFO Martinique