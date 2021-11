Le journaliste Patrice Louis est décédé

Le monde journalistique est en deuil, à la suite du décès de Patrice Louis, qui a longtemps lutté contre un cancer. Il a lui-même dévoilé sa maladie sur sa page Facebook, où il donnait régulièrement de ses nouvelles.

Il y a quelques jours, après avoir regagné son domicile après un nouveau séjour à l’hôpital, il confiait dans l’un de ses derniers posts (le 16 novembre 2021) :

J’ai besoin de me reposer avant de reprendre mon traitement.

Ce professionnel chevronné de la radio, de la télévision et de la presse écrite, a travaillé dans l’hexagone, en Afrique et aux Antilles où s’est déroulée une bonne partie de sa carrière.

Il a été tour à tour correspondant pour Le Monde, TF1, LCI, CNews, directeur adjoint de l’information à BFM, rédacteur en chef à Europe 1 (où il a débuté en 1971), à France Inter, à RFO, à RCI en Guadeloupe et Martinique, et à ATV. Il a aussi travaillé à radio ICS à Fort-de-France.

La littérature était la seconde passion du journaliste à la moustache toujours soignée. Il a d’ailleurs consacré un blog à Marcel Proust, un de ses auteurs préférés.

Patrice Louis et sa fameuse moustache (archives de la collection privée).

Patrice Louis et sa fameuse moustache (archives de la collection privée). • ©Famille Louis

Patrice Louis, écrivain et "humaniste" confient ses proches, a fêté avec son épouse d'origine martiniquaise ses 74 ans le 10 juin 2021 à Illiers-Combray en Eure-et-Loir (au sud-ouest de Paris), où il s’était installé en 2013, à son retour du Bénin.

Mon mari, mon complice, mon meilleur ami, le journaliste-écrivain, le fou de Proust, m'a brisé le cœur, pour la première fois en plus de 40 ans de vie commune. Il me laisse seule, avec du chagrin et des larmes.

(Violette Louis, sur sa page Facebook)