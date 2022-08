Le lycée Schoelcher tout neuf, est prêt à accueillir les élèves et le personnel, assurent les autorités

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022, le Président du Conseil Exécutif de Martinique, Serge Letchimy, s'est rendu au lycée Schoelcher, lundi 29 août 2022, avec notamment, la Rectrice de l’Académie de Martinique, Nathalie Mons "pour visiter les infrastructures du nouveau Lycée et les installations mises en place par la CTM afin d’assurer une rentrée des élèves dans des conditions optimales", explique l'institution..

Le lycée Schoelcher a une histoire mais sa reconstruction a été un véritable roman épique. Aujourd'hui chacun ne veut retenir que les bons souvenirs.

On a gagné le concours il y a quinze ans et les travaux ont été lancés il y a cinq ans...c'est chaud. On a vécu 4 proviseurs, 4 présidents de collectivité (...) c'était très intéressant.