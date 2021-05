Le marché du François élu le plus beau marché des Antilles-Guyane

En lice avec 23 autres régions de France, le marché du François en Martinique représentera les Antilles-Guyane pour la "finale du plus beau marché de France" en juin. Une carte postale vivante de la Martinique où règnent saveurs et convialité sans nul autre pareil.

Brigitte Brault •

Entre la gare routière et le bourg, un havre de couleurs et de senteurs. C'est le marché du François. Entre chaque étal, le murmure des confidences ... entre clients habituels et producteurs locaux.

Une explosion de couleurs ravit le client a chaque fois. Les paniers se remplissent de produits de saison.

Pâtisserie locale, cannelle en poudre, œufs, épinards, christophines, ananas, mangues, bananes ...

Une vraie richesse gustative et visuelle.

(Re)voir le reportage de Delphine Bez et de Stéphane Petit-Frère.