Le Maroc frappé par un séisme meurtrier de magnitude 7… la Martinique "n’est pas à l’abri" rappelle Albéric Marcellin

Un séisme de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a durement frappé le Maroc (en Afrique du nord), faisant plus de 1000 morts selon les autorités (bilan provisoire). L’épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech.

Cette catastrophe naturelle comme les plus meurtrières survenues précédemment dans le reste du monde, rappelle à chaque fois que la Martinique "n’est pas à l’abri". Le territoire est en effet situé dans une zone très exposée aux tremblements de terre, d’où l’inquiétude récurrente exprimée par Albéric Marcellin, le président de l’université populaire et de la prévention.

Il faut qu’on se prépare en Martinique, il faut qu'on arrête de faire semblant, il faut arrêter de jouer à l'autruche face à la menace sismique, il faut se mobiliser partout, dans les écoles, dans les familles, dans les institutions politiques, dans les communautés religieuses, dans les entreprises. On le sait, les sismologues ont fait leur boulot (…). Au niveau de la population, il faut qu'on fasse notre part de boulot aussi. On le sait, il y a eu Haïti, la Turquie, la Syrie, le Japon…

"Ne pas banaliser le risque sismique"

On est sur un territoire exposé, cessons d’avoir peur et préparons-nous en conscience, mettons des budgets, multiplions les exercices et je demande aux parlementaires aussi de questionner régulièrement le Parlement français sur le déroulement du Plan Séisme Antilles, sur les budgets, sur les fonds Barnier etc… Et puis inciter les martiniquais à préparer leurs kits de survie (…) et ne pas banaliser le risque sismique.