Le martiniquais Dawell Clairvoyant est mort accidentellement à Saint-Martin

Dawell Clairvoyant est décédé à moto accidentellement lundi 30 mai 2022 à Grand-Case sur l’île de Saint-Martin, à la suite d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules. Gravement blessé, il aurait succombé à une crise cardiaque après la collision.

Patron d’une SARL en électricité, câblage de réseau informatique et de fibre optique, mais aussi amateur de sports mécaniques, il aimait particulièrement le jet-ski. Sur les réseaux sociaux, comme de nombreux autres internautes, l’association "Echappée Sur la Mer" a réagi à la disparition du jeune saintannais.

C'est avec une immense tristesse que nous accueillons cette nouvelle, tu aimais la vitesse, tu aimais ton sport, tu étais pressé dans la vie mais là tu pars si vite... trop vite, toi qui a une entreprise en pleine explosion, une famille à qui tu clamais haut et fort ton amour, et en regardant ta dernière story est très parlante, tu voulais partir loin, comme un signe... Bon voyage mon ami, nous espérons que tu repasseras par la Martinique pour un dernier hommage. Toutes nos condoléances à la famille et à sa compagne. Foss ek couraj'. Dawell Clairvoyant , Dawell Pilote JetSki bon voyage notre pilote #70.