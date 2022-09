Le Martiniquais Giani Catorc sacré champion de France de Supermotard en 125cc ce weekend

Une semaine après avoir remporté le championnat d'Europe de Supermotard en 250cc en Bulgarie, Giani Catorc s’adjuge le titre de champion de France en 125 cc en Franche-Comté. Le pilote martiniquais fait coup double comme l’an dernier.

On avait craint le pire pour Giani Catorc, lorsqu’il avait annoncé le mois dernier son forfait pour la manche du championnat de France de supermotard organisée les 20 et 21 août sur le circuit de Carole en Seine-Saint-Denis. Les parents du jeune pilote martiniquais avaient expliqué qu’ils n’avaient plus les moyens de faire face aux "lourdes" dépenses qu’exige la compétition.

On avait craint le pire pour Giani Catorc, car sa saison semblait compromise, alors qu’il comptait cinquante points d’avance sur ses concurrents et qu’il était assuré de conserver son titre de champion de France. Allait-il reprendre la compétition après l’impasse du mois d’août ? Si oui, avec quel budget et où le trouver en un temps record en l’absence de sponsors et d’aides publiques ?

Une cagnotte pour continuer

La solution est venue d’une cagnotte Leetchi lancée par sa famille. Du coup, il a pu s’aligner au départ du championnat d'Europe de Supermotard les 2, 3 et 4 septembre 2022 à Pleven en Bulgarie. L’occasion pour Giani Catorc de créer l’exploit. Il remporte le titre dans la catégorie S3 250cc, en concourant avec une moto 125cc.

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Giani Catorc a confirmé sa bonne forme du moment ce week-end sur le circuit de Villars-sous-Ecot en Franche-Comté où avait lieu la finale du championnat de France de Supermotard en 125 cc. Entre terre et bitume, les meilleurs pilotes de la discipline ont rivalisé d’adresse. Fort de ses cinquante points d’avance, le jeune Martiniquais partait archi-favori.

Giani Cator (29 leader des championnats de France et d'Europe de supermotards • ©cap:Facebook/Giani Catorc/ph : Jordan photographe

Il suffisait juste de gagner les chronos pour être champion. Samedi, ça s’est bien passé malgré la pluie. On avait fait les essais la veille sur le sec. Il a fallu changer les réglages et changer de moto, mais ça s’est bien passé et j’ai fait la pôle. Du coup, je suis parti dimanche un peu plus détendu. J’ai remporté les deux manches. Et voilà ! Giani Catorc

Giani s’installe dans l'hexagone

A 14 ans, Giani Catorc réussit le doublé comme l’an dernier. Champion de France et champion d'Europe de supermotard, il n’aura pas le temps de souffler et encore moins de se reposer sur ses lauriers. Dès ce lundi 12 septembre 2022, le jeune pilote s’installe dans le département de la Vienne.

Je ne reviens pas en Martinique. Cette année, j’intègre le Pôle de motocross de Poitiers. Je vais m’entrainer plus déjà et ça va me permettre de me préparer pour l’année prochaine. Je reprends l’école et la moto en entrainement dès mardi. Giani Catorc

Et pendant que Giani Catorc fait ce qu’il maitrise le mieux, la cagnotte Leetchi continue. Pour boucler le budget de la saison et financer sa participation aux compétitions à venir, il lui faut trouver 10000 euros au total. À ce jour, près de 7000 euros ont déjà été collectés. L’appel aux dons continue plus que jamais.