Le médecin radiologue martiniquais Pierre Hélénon est décédé

Le docteur Pierre Hélénon est décédé à l’hôpital, à la suite de complications cardiaques d’après nos informations. Ses amis retiendront "sa simplicité et sa passion pour le travail". Il était en effet présent dans son cabinet à Mongérald "presque tous les jours et de bonne heure", confie un proche.

Le président du conseil exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), Serge Letchimy, a adressé ses condoléances par voie de communiqué.

Au-delà de son excellence dans sa pratique, Pierre Hélénon incarne l'engagement et la bienveillance, qualités qui font de lui un modèle à suivre pour les générations futures. Par son travail et son implication quotidienne, il a su renforcer la confiance de la population martiniquaise envers le corps médical, tout en contribuant à la préservation de la santé publique. Son action, marquée par la rigueur et le respect de ses patients a traversé les décennies, laissant une empreinte indélébile.