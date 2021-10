Le méga-marché de Fort-de-France a valorisé pendant trois jours les produits frais agricoles et aidé les producteurs

L’intérêt pour les produits frais agricoles issus de producteurs en direct est toujours croissant. Pendant trois jours, l'association" Machann Foyal" a fait le lien entre consommateurs et agriculteurs. Le méga marché de produits locaux de Fort-de-France se termine ce samedi 9 Octobre 2021.

La crise sanitaire actuelle a mis en difficulté bon nombre d'agriculteurs. Ils évoluaient sur de petite échelle et tentent de redonner du sens à leur existence. Ils commencent par écouler leur production. Pendant trois jours l'opération initiée par "Machann Foyal" est bien vue. Elle permet de repenser les rapports entre le monde agricole et les consommateurs.

Du 7 au 9 octobre 23021, sur la place véronique Fabien à Fort-de-France s'est déroulé, la 1ère édition du marché de produits locaux avec la mise en avant du gingembre, de l'avocat, de la banane, de la christophine...

des produits vendus à des bas prix pendant ces trois jours • ©D. Bétis

Rosy Ragald, productrice de manioc, s’adonne également à la culture de banane, de patate douce et de pastèque sur une dizaine d'hectares au Lorrain. Elle en tire une profonde satisfaction et savoure le fait de participer à la relance de l’agriculture, par la consommation des produits du terroir.

Agriculture : Rosy Ragald, productrice au Lorrain • ©Martinique la 1ère

La diversité du marché permet aux consommateurs de découvrir des produits de qualité. À côté de l’étal de gingembre, des dachines et des christophines trônent. Et on entend Pétula Limier vanter les qualités de ses produits.

Une expérience d'une vingtaine d'années sur le territoire du Morne-Rouge. Elle cultive avec passion différents produits faisant de sa commune le grenier alimentaire de la Martinique.

Agriculture : Pétula Limier • ©Martinique la 1ère

Lé méga-Marché se termine ce samedi 9 octobre 2021. Pendant trois jours, les consommateurs ont fait le déplacement pour faire le plein de produits frais et à des prix défiants toute concurrence.

Les organisateurs annoncent d'autres opérations de ce type avant le traditionnel marché de Noël en fin d'année.