Le monde des élections de Miss est en deuil après le décès de René Joachim

Le monde de l’évènementiel, des élections de beauté et d’élégance est en deuil. René Joachim, l’enfant du Marin (Ville du Sud de la Martinique) et ex- président de l'organisation de Miss Martinique pendant plus de trois décennies a dit adieu à la scène. Il aurait eu 68 ans, le 23 octobre 2021.

Daniel Betis •

Né au Marin, le 21 octobre 1953, René Joachim était le 4e enfant d’une fratrie de 6 (4 garçons et 2 filles). Il a grandi dans le quartier de barrière Lacroix situé sur le territoire de la commune de Sainte Anne. Il avait depuis petit cette aptitude d'organisation et jouait avec ses amis du quartier. Mon petit frère était très jovial, d’approche très facile, il aimait se retrouver en famille autour de repas copieux. Il était très doux et humainement très sensible. Quand une chose le touchait, il n’hésitait pas à verser des larmes. La famille perd un membre exceptionnel. Andrée, sœur ainée de René Joachim L'aventure "France Antilles", le monde de la mise en page

Fin des années 1970, René Joachim rejoint le quotidien France-Antilles, en plein cœur de Fort-de-France. Le journal est en pleine expansion. Le quotidien développe des pages culturelles et sportives, ses éditions de Guadeloupe et Guyane sont imprimées en Martinique. Bien vite, la tâche lui est confiée dans cette ruche bourdonnante de la réalisation de pages, maquettes, montages et suivis. Son professionnalisme, son attention et son esprit de dialogue feront de lui un cadre apprécié au sein de l’entreprise. Miss Martinique, une initiative pour promouvoir le pays

L’homme vit l’actualité au quotidien et comprend que l’industrie cannière et bananière ne sont pas éternelles. La culture et l’évènementiel peuvent être d’autres portes d’ouverture permettant de valoriser la Martinique. 1984, il crée avec sa femme le concours Miss Martinique. La présidente de Miss France, Geneviève de Fontenay le nomme à la tête de la délégation officielle pour la région Martinique. 2005, sa femme et un de ses enfants décèdent dans le tragique crash du 16 aout 2005 à Maracaibo, sur le territoire du Venezuela. René Joachim ne baisse pas les bras et poursuit sa mission de manager le comité. Pendant 36 ans, il œuvre pour la promotion de la Martinique. Plusieurs candidates martiniquaises sont arrivées aux portes de la place finale : Véronique Caloc, Miss Martinique 1997 - 1ère dauphine de Miss France et Miss Monde 1998, Morgane Edwige Miss Martinique - 1ère dauphine Miss France 2016 et Top 20 à Washington de Miss Monde, Elsa Victoire - 2e dauphine Miss France 1988. Mai 2021, Sylvie Tellier la nouvelle directrice générale de Miss France nomme Véronique Caloc déléguée régionale. Elle a réagi au déces de René Joachim. L’annonce du décès de M. Joachim m’a touchée. Quelques années auparavant, je serais restée sur une note amère, mais avec du recul, j’ai compris et appris que les épreuves permettent de grandir. Au comité, nous ferons tout pour poursuivre l’œuvre qu’il a menée pendant plus de 3 décennies. Je suis triste à la pensée qu’il ne pourra pas le constater. En tout état de cause, l’institution est marquée de son sceau. Véronique Caloc, déléguée régionale de Miss France

Sylvie Tellier, directrice générale de l'Organisation Miss France, a réagi par voie de communiqué au lendemain de l'annonce du décès de René Joachim. Nommé en 1984, il avait créé et lancé le concours Miss Martinique avec sa femme, à travers sa société "Organisation Miss Martinique", rôle qu’il a tenu jusqu'en décembre 2020 avant de laisser sa place à une nouvelle organisation. Durant ses 36 années à la tête de la délégation, les lauréates Miss Martinique ont, à plusieurs reprises, obtenu l'écharpe de dauphine ou été classées parmi les quinze finalistes. De par sa personnalité, sa passion du métier et de sa région, René s’est investi au sein de la famille Miss France pendant de nombreuses années et a porté les valeurs de la beauté et de l’élégance du concours. Sylvie Tellier ©Miss France Autre réaction celle de Coretta Nollet, qui a travaillé pendant des années avec le délégué. Le Président René Joachim avait pris à bras le corps le comité Miss Martinique, et espérait un jour voir une de nos candidates Miss Martinique, décrocher le titre de Miss France. Je garde de lui l'image d’un homme d’une grande gentillesse, dévoué pour la promotion de son pays. Coretta Nollet - Ancienne directrice du comité Miss Martinique La mission terminée

Cet entrepreneur privé maitrisait d’autres activités, après avoir dirigé, le point PMU du bord de mer à Fort-France, il a pris la direction d’un point loto dans un centre commercial à Schoelcher. Réservé, attentionné et souriant, René Joachim avait toujours le mot juste pour détendre l’atmosphère. Cet entrepreneur privé a depuis samedi 21 Août 2021 terminé sa mission. Il aurait fêté ses 68 ans, le 21 octobre 2021.

partager l'article