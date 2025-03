Les lauréats du Budget participatif de la ville de Schoelcher ont été dévoilés

Ce dimanche 16 mars, les projets choisis par le vote de la population dans le cadre du budget participatif ville de Schoelcher ont été dévoilés.

Au lancement du dispositif, 77 projets ont été déposés. Après analyse par le Comité mixte citoyen, 21 ont été soumis au vote. Selon les chiffres de la mairie, 2873 votes se sont exprimés.

Hugo et Gyuri sont à l’origine du projet de "street workout" qui a obtenu 330 points.

On voulait quelque chose de meilleur. Quelque chose qui pourrait toucher plus de gens parce qu’à Terreville l’accès est un peu plus compliqué qu’à la place de Schoelcher où il y a énormément de gens. Notre projet, c’est des installations de fitness qui regroupent à peu près tout le sport de musculation.