Le monde du sport et de la politique pleure Clément Marie

Clément Marie, le président du CTOSMA (Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique) est décédé samedi 25 septembre 2021 après une longue hospitalisation. L'annonce de la mort de Clément Marie a suscité de très nombreuses réactions.

Ce passionné de sport, acteur engagé dans la vie associative s’est éteint, samedi 25 septembre 2021 à l’âge de 71 ans. Il présidait le Comité Territorial Olympique et Sportif de Martinique depuis 2019.

C'est une disparition qui endeuille le monde sportif dans son ensemble. Clément Marie était un passionné dans plusieurs disciplines :

- Le handball : il fut membre de l'Espoir de Floréal et de l'Évolution de Coridon, le sport automobile, en tant que pilote et président du club ASA Tropic. Clément Marie a également pratiqué du jet ski et avait une passion pour les yoles.

Il avait été élu à la présidence du CTOSMA en 2019, après le décès, coup sur coup la même année, de ses prédécesseurs Germain Soumbo puis Pierre-Michel Mergerie. Clément Marie, père de 6 enfants, a été emporté par la maladie après une longue période d'hospitalisation.

Ils sont nombreux à exprimer leur émotion :

- Alain Dédé : Ancien président de la société des yoles rondes

- Les supporters de UFR Chanflor (Yoles)

- Samuel Péreau Président de la ligue de football de Martinique

Militant engagé du sport, Clément Marie durant sa vie n'a cessé de se mettre au service des sportifs martiniquais. Le temps passe, les souvenirs s'estompent, Clement nous quitte, mais notre coeur ne l'oubliera jamais. Nous présentons à toute la famille de Clément Marie et et à tous ses amis du CTOSMA nos sincères condoléances. Samuel Péreau Ligue de football de la Martinique

Alain Méraud (automoblile)

Serge Letchimy le président du conseil exécutif de Collectivité Territoriale de Martinique :

Clément Marie s’en est allé. Je me joins aux membres du groupe Alians Matinik pour saluer la mémoire de ce grand passionné de sport, investi au service de ses compatriotes notamment au sein du milieu associatif, dont il était une locomotive. La communauté du sport martiniquais est en deuil. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous te regrettons, Clément. Serge Letchimy



La sénatrice Catherine Conconne