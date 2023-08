Le moulin hydroélectrique du Gros-Morne a besoin d'aide pour ne pas prendre l'eau

C'est peut-être une partie du patrimoine du Gros-Morne qui serait en danger. Selon son propriétaire Richard Exurville, l'exploitation du moulin hydroélectrique est en péril. L’activité ne lui permet pas d'assurer le coût de fonctionnement du site en toute sécurité encore moins des investissements pour améliorer la petite production. Une cagnotte en ligne est lancée et des parrains prestigieux, sont annoncés pour participer à une action de solidarité le 20 août.

Alain Petit •

Dans 5 jours, la roue à aube du moulin hydroélectrique du Gros-Morne s'arrêtera de tourner. La petite exploitation de Richard Exurville trop vétuste, ne pourra plus produire et accueillir du public en toute sécurité.

C'est une véritable catastrophe qu'annonce le propriétaire du lieu qui a réhabilité le site vieux de 90 ans et qui produit des aliments naturels sans gluten.

La production est artisanale, elle utilise l'énergie hydraulique de la rivière pour fabriquer de la farine de manioc, de fruit à pain, du toloman et des gâteaux sans gluten.

Une production que porte à bout de bras l'équipe de Richard Exurville, qui régulièrement, à coups de journées thématiques tente de l'entretenir.

Galettes de manioc fabriquées avec le moulin hydroélectrique du Gros-Morne • ©moulinhydroélectriquegm

300 000 euros pour remettre le moulin à flot

C'est le montant de l'investissement nécessaire pour rendre le site plus accessible et répondre aux normes de sécurité et sanitaire pour la clientèle. En période d'affluence, environ 50 visiteurs par jour font le déplacement.

Richard Exurville et son équipe produisent de façon artisanale 800 kg par mois, de farine sans gluten. Mais après 18 années d'exploitation, le site devient vétuste et des investissements sont indispensables pour que le moulin devienne un vrai atout touristique et culturel aux normes sanitaires et de sécurité.

Nous sommes obligés de restaurer la structure pour éviter la fermeture administrative, si un accident se produit. Richard Exurville, propriétaire du moulin hydroélectrique du Gros-Morne

Le projet du propriétaire du moulin permettra de répondre à la demande du public de produire sans gluten, comme la farine de fruit à pain qu’il ne peut fabriquer hors saison par manque d'infrastructure de stockage réfrigéré.

Ce projet mettra sa structure à l’abri des intempéries et ses visiteurs en sécurité durant les visites. Enfin, il optimisera son chantier d'insertion pour mieux accueillir les jeunes avec lesquels il transmet les modes de fabrication de farine traditionnelle.

Appel à la solidarité

Faute de retour satisfaisant des institutions, Richard Exurville a décidé de faire appel aux dons des Martiniquais, "pour sauver un élément du patrimoine de la Martinique", insiste-t-il. La structure fait partie des "moulins de France " et est l'une des rares de ce type toujours en production dans la Caraïbe.

Une cagnotte Letchi est lancée. Mais pour augmenter les dons pas encore suffisants (2500 euros), une journée solidaire est prévue le 20 août sur le site au Gros Morne. Le conseiller exécutif, chef d'entreprise et yoleur de renom, Félix Merine et la cinéaste Euzhan Palcy, sont les parrains annoncés de cette initiative et engagent leur image pour amplifier cet appel à la solidarité. Sur le site, Richard Exurville présentera en toute transparence son projet à la population.