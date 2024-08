Le Mouvement Indépendantiste Martiniquais "s’insurge contre les propos tenus" par Serge Letchimy

"Quelque 200 agents payés à ne rien faire", c’est cette phrase que n’aurait pas dû dire le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique aux yeux MIM (Mouvement Indépendantiste Martiniquais). Dans un communiqué en date du 14 août 2024, son président, Alfred Marie-Jeanne (ex PCE), "s’insurge" au nom de son parti et "en appelle à du respect" et à "de la considération" à l’égard du personnel de la CTM.

"Quelque 200 agents payés à ne rien faire", la déclaration du président du conseil exécutif de la CTM (le 5 août dernier) qui fait encore polémique, laquelle n’a pas échappée à son prédécesseur.

"Quelle honte de jeter l’opprobre sur le personnel de la Collectivité", tel est amorcé le communiqué du MIM (Mouvement Indépendantiste Martiniquais). L’adversaire historique le plus coriace de Serge Letchimy ne mâche pas ses mots.

"Maltraitance psychologique"

"Celui qui doit protection aux salariés ne peut les jeter en pâture. C'est inacceptable, c'est de la maltraitance psychologique" considère Alfred Marie-Jeanne.

Toutes celles et ceux qui siègent au Conseil Social Territorial témoignent d'alertes répétées sur des situations professionnelles très sensibles, de cris de désespoir des représentants élus du personnel, pour informer notamment du manque de moyens et de l'absence de conditions pour exercer les missions de service public. La frustration et l'épuisement sont très palpables (…). Et comment peut-on recruter à tout va, et s'étonner trois ans plus tard, que des agents se trouvent sans affectation ? Alfred Marie-Jeanne

Le patron du MIM rappelle que "le Président du Conseil Exécutif, c'est lui, le chef du personnel" et il va plus loin. "Reprocher à des agents de ne pas travailler, quand vous les privez des moyens et des conditions pour le faire, c'est vouloir les rendre responsables de votre propre incurie".

Alfred Marie-Jeanne reconnaît toutefois qu’"aucun système n'est parfait et aucune transformation ne peut répondre aux attentes de tous", mais il ajoute qu’"il est impératif de toujours tendre vers l'équité". L’ancien député et maire de Rivière-Pilote parle même de "vendetta d'un nouvel ordre".

"Respect, considération"