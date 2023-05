Le musicien martiniquais, Guy Vadeleux, distingué par la SACEM pour ses 50 ans de carrière

La SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), vient de récompenser à son siège parisien (à Neuilly-sur-Seine) pour cette année 2023, la promotion de ses adhérents inscrits depuis 1973.

Cette année-là, parmi les artistes ultramarins qui débutaient officiellement leur carrière, il y avait le Martiniquais Guy Vadeleux.

L’homme est chanteur, tromboniste, guitariste, bassiste, banjoïste, auteur, compositeur, interprète, producteur, et chef d’orchestre. Guy Vadeleux a cumulé toutes ces fonctions durant les 50 dernières années, d’où la distinction de la SACEM.

Présente dans la salle, le premier soutien de Guy Vadeleux, son épouse, infirmière de profession. Emue elle aussi par cette distinction, Marguerite avoue avoir fait beaucoup de "sacrifices", pour accompagner son mari artiste depuis le début, ce que ce dernier n’a pas manqué de souligner sur la scène des récompenses.

J'ai connu Guy j'avais 18 ans. C’est toute une vie, ça demande beaucoup d'empathie, de patience (…). On doit forcément s'impliquer et l'accompagner, c'est ce que je tente de faire depuis que je l'ai rencontré, avec tous les sacrifices que nous femmes ou compagnons d'artistes faisons, afin de leur transmettre le côté positif et optimiste du métier. J'ai une grosse pensée d'ailleurs pour Guy-Marc [le fils du couple] qui a entamé une carrière pratiquement similaire et je lui souhaite un jour d'être présent lui aussi un jour ici, pour ses 50 ans de carrière, donc beaucoup de joie et d'émotion aujourd'hui.