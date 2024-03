Le niveau "Urgence attentat" activé en Outre-mer aussi

L’attentat de Moscou en Russie survenu le 22 mars 2024, a contraint le gouvernement français à rehausser le seuil d’alerte du plan Vigipirate au niveau "Urgence attentat" sur l’ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer.

Le Premier ministre Gabriel Attal, en lien avec le ministère de l’intérieur, a décidé de rehausser la posture du plan Vigipirate sur l’ensemble du territoire national au niveau "Urgence attentat".

Niveau le plus élevé de vigilance

Un Conseil de défense et de sécurité nationale a été réuni à l’Elysée par le président de la République, le soir du 24 mars. Compte tenu de la revendication de l’attentat par l’État islamique et des menaces qui pèsent sur le pays, le Gouvernement a décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé : urgence attentat. Ministère de l’intérieur et des Outre-mer

Le plan Vigipirate est un "outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme". Il associe toutes les parties prenantes, l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, ainsi que les citoyens, à une "attitude de vigilance, de prévention et de protection".

Symbole de Vigipiratge attentat (illustration). • ©gouvernement.fr

Le plan Vigipirate poursuit deux objectifs : développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans l’ensemble de la société, afin de prévenir ou déceler le plus en amont possible, toute menace d’action terroriste [et] assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste. Ministère de l’intérieur et des Outre-mer

Dispositif national de protection

Cette posture spécifie les mesures devant être mises en œuvre, à l'occasion de grands événements internationaux (tels que la Coupe du monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024...). À certaines dates clés de l’année [également] telles que la rentrée scolaire et les fêtes de fin d’année et après un attentat, en France ou à l’étranger, pour adapter en urgence, le dispositif national de protection. Le ministère

En Outre-mer, les bâtiments publics sont particulièrement surveillés tels que les aéroports, les préfectures, les commissariats et les gendarmeries ou encore certaines manifestations publiques de masse comme le culte célébré dans les édifices religieux.

La dernière fois que ce niveau de vigilance le plus élevé avait été activé à l’échelle de toute la France, c’était en octobre 2023 à la suite d’un drame survenu dans un lycée du Pas de Calais, où un enseignant avait été mortellement poignardé par un terroriste.

En Guyane le contrôle des passagers est effectué dès l'entrée de l'aéroport • ©Police nationale

"4000 militaires supplémentaires en alerte" [Gabriel Attal]

Les mesures supplémentaires de protection correspondent donc à "un élargissement et un renforcement des dispositifs actuels". Selon le chef du gouvernement, 45 attentats auraient été déjoués en France, dont deux depuis le début de cette année 2024.

Si vous êtes témoin d’un événement suspect, en ligne ou non, ou si vous détenez une information importante pour les autorités, adressez-vous directement aux services de police et de gendarmerie en composant le 17 ou le 112.