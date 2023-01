Le nouveau spectacle de Guy Vadeleux à l’affiche tout le week-end à Fort-de-France

Le multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète Guy Vadeleux, revient sur la scène de l’Atrium, avec son ballet et ses invités, samedi 7 janvier à 19h30 et dimanche 8 à 17h. Cet infatigable défenseur de la musique traditionnelle de Martinique, promet un spectacle "haut en couleur".

Guy Etienne •

La scène nationale Tropiques Atrium de Fort-de-France, affiche Guy Vadeleux pour deux concerts consécutifs, samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023, respectivement à 19h30 et à 17h.

L’artiste a décidé de dédier ce retour sur scène au pianiste Jacky Bernard, emporté par la Covid-19 en août 2021.

Je tenais à rendre hommage à Jacky parce que c'est un ami de longue date, très bon musicien, directeur musical, chef d’orchestre du groupe Fal Frett, et qui a arrangé pratiquement tous mes grands succès. Et justement, le premier morceau du spectacle sera "la via-a chanjé", une de mes dernières compositions sur laquelle il a travaillé un mois avant sa mort. Guy Vadeleux Interrogé par Pierre-Yves Honoré sur radio Martinique la 1ère

"La vie-a chanjé" et bien d’autres titres figurent au répertoire de ce show de musique et de danses lequel devrait durer plus de deux heures, car il y aura aussi la prestation d’autres pointures de la musique martiniquaise. Ralph Thamar, Jean-Michel Cabrimol, Max Télèphe et l’accordéoniste Roro Kaliko, ont en effet accepté volontiers l’invitation de Guy Vadeleux dont ils connaissent la qualité des prestations.

Les répétions ont débuté depuis novembre dernier et sur scène, le balai "Couleur Métisse" mettra son grain de sel, un spectacle que le musicien promet "haut en couleur" justement.

L'artiste Guy Vadeleux a débuté en novembre 2022, les répétitions de son prochain spectacle (les 7 et 8 janvier 2023). • ©Capture Facebook Guy Vadeleux / DR

"Une production riche en couleurs et en créativité"

Après une période extrêmement difficile et anxiogène et particulièrement pour le monde artistique, Guy Vadeleux renoue avec un public fragilisé, qui a besoin de retrouver le chemin des loisirs et de la culture. L’artiste présente une production riche en couleurs et en créativité, tant musicale que scénographique. L’Atrium

Un orchestre de 20 musiciens

Leader chant : Guy Vadeleux

Piano, chant : Guy-Marc Vadeleux

Clavier : Lenny Ragot

Basse : Jean-Marc Albicy

Batterie : Dominique Bougrainville

Percussions : Micky Télèphe

Clarinette, sax : Jonathan Charles

Chacha : Jacques Jean-Louis

Piano : José Privat

Accordéon : Roro Kaliko

Violons : Johann Jean-Alexis, Thomas Raso, Jean-Damien Poullet

Chœurs, chants : Claudine Pennont, Marie-Lyne Malmain, Max Télèphe, David Placide, Jean-Michel Cabrimol et Ralph Thamar.