Le paracétamol limité à deux boîtes par personne en pharmacie

Les officines doivent rationner la vente de paracétamol "en l’absence de prescription". Seules deux boîtes sont délivrées par personne, à cause de "difficultés d’approvisionnement" selon la DGS (Direction Générale de la Santé), qui a alerté les pharmaciens et les prescripteurs par e-mail, le 19 octobre 2022.

Guy Etienne •

C’est à cause des tensions d’approvisionnement observées depuis les grandes vacances, que la Direction Générale de la Santé demande aux pharmaciens et aux prescripteurs (infirmiers libéraux…), de limiter la délivrance de paracétamol (Efferalgan, Doliprane …) à deux boîtes par usager, "en l’absence de prescription".

Cette recommandation a été formulée via un courriel "urgent" en date du 19 octobre 2022.

Le paracétamol fait l’objet de difficultés d’approvisionnement, cette situation est notamment liée à une augmentation constante de la consommation depuis plusieurs mois. Les mesures mises en place en juillet dernier pour assurer une répartition équitable des approvisionnements de paracétamol en ville sur l’ensemble du territoire et préserver les stocks disponibles dans le temps ont permis d’éviter une aggravation de la situation qui reste malgré tout tendue. Ces mesures sont donc maintenues pour le circuit ville. En complément, la production a été optimisée pour permettre un approvisionnement continu sur l’ensemble du territoire. Dr Grégory Emery, Directeur Général adjoint de la Santé

Pas de pénurie annoncée

S’il n’est pas question de pénurie, les pharmaciens demandent toutefois aux usagers de "ne pas stocker", pour éviter des soucis dans le futur.

L’ANSM (l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament), le Collège de la Médecine Générale (CMG) et les syndicats de pharmaciens (FSPF et USPO) formulent donc ces recommandations "afin de modérer l’utilisation de paracétamol et permettre ainsi aux patients qui ont un besoin immédiat, de pouvoir en bénéficier".