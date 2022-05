Le Parc Naturel Marin de Martinique valorise les métiers de la mer

Une réunion du conseil de gestion du Parc Naturel Marin de Martinique se tient ce lundi 30 mai 2022 à Fort-de-France. C’est l’occasion pour les étudiants de la nouvelle formation baptisée "les métiers de la mer" lancée en 2021, de présenter leur projet professionnel. 12% des emplois de l’île seraient en lien avec la mer selon la gouvernance du PNM.

Guy Etienne •

C’est en septembre 2021 que l’ICEA (l’Institut Catholique Européen des Amériques) a lancé à Fort-de-France, une nouvelle formation intitulée "les métiers de la mer". Il s'agit d'un Diplôme Universitaire de niveau Bac+2.

Cette formation permet aux étudiants :

D’acquérir des compétences théoriques et techniques dans les domaines de la gestion, du tourisme et des loisirs, de l'écologie marine, de la protection de l’environnement littoral et marin.

D’approfondir leurs connaissances des modalités de fonctionnement au niveau des dynamiques de protection et de valorisation de l’environnement littoral et marin, grâce à la mise à disposition d’outils législatifs mis à leur disposition.

De s’immerger dans le cadre pluridisciplinaire des sciences juridiques, économiques, sociales et environnementales, que constitue l'économie Bleue.

(Source : l’ICEA)

Analyses en eaux profondes (photo d'illustration). • ©Cap / Facebook du Parc naturel marin de Martinique / DR

"Faire de la mer un espace de vie"

Ce Diplôme Universitaire s’inscrit dans les enjeux du plan de gestion du Parc Naturel Marin de Martinique, ambitionnant de faire de la mer un espace de vie, avec des activités et des pratiques diversifiées, organisées et compatibles avec les objectifs de préservation du milieu marin. PNM de Martinique

La mer : 12% des emplois locaux

Selon une étude de 2016 menée par la Direction de la Mer, différents besoins en compétence ont été répertoriés dans plusieurs domaines (plaisance professionnelle, loisirs nautiques, pêche…).

Voiler en cours de carénage (photo d'illustration). • ©Cap / Facebook du Parc naturel marin de Martinique / DR

On estime que 12% des emplois de l’île sont en lien avec la mer. Le tourisme littoral maritime constitue près des trois quarts de cette économie bleue et un quart des emplois sont dans les domaines du transport maritime et services portuaires, de la pêche professionnelle, la sécurité maritime, les activités sportives et de loisirs, l’industrie navale, l’administration ou encore, de la formation, l’aquaculture ou la recherche. Le Parc Naturel Marin

Les étudiants de la première promotion du D.U "métiers de la mer" (filière fortement recommandée par les élus locaux), ont été invités à présenter leur projet professionnel à l’occasion d'une réunion d'information du conseil de gestion du PNM.

Le conseil de gestion est l’organe de gouvernance du Parc Naturel Marin. "Il définit et met en œuvre la politique du Parc, dans le cadre des orientations de gestion définies dans le décret de création".

Réunion du Parc Naturel Marin (image d'illustration). • ©PlayboxLTD

Dans le cadre du plan national France Relance, le Parc Naturel Marin de Martinique a conclu un premier partenariat avec l’Institut Catholique Européen des Amériques, pour la mise en place de ce nouveau Diplôme Universitaire. "Une subvention de 131 065€ a été allouée par l’OFB (l’Office Français de la Biodiversité) afin de mener à bien ce projet".

Le Parc Naturel Marin de Martinique a été créé le 5 mai 2017 après trois années de concertation sous l’égide de l’OFB. C’est le neuvième en France, le troisième en Outre-mer et le second plus grand en superficie, après celui de Mayotte, dans l’océan Indien.