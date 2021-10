Le "Pass Sanitaire" pourrait rebuter les adeptes d’activités artistiques et sportives en Martinique

Depuis l’an 2000, l’atelier La Danse situé à Rivière-Salée accueille en moyenne 200 élèves chaque saison, des adolescents qui rêvent tous de devenir des danseurs confirmés. Mais en 2020, la pandémie de cironavirus a bouleversé les habitudes. "Il a fallu s’adapter à la situation", en organisant des séances en mode visioconférence à distance, ou du suivi personnalisé" explique la chorégraphe Natasha Patissier.

Ces dispositions contraignantes pour les jeunes apprentis danseurs en raison des 4 confinements successifs, ne les ont pas empêchés pour autant de présenter leur spectacle de fin d’année avec panache. C’était le 13 juin 2021, ce qui n’a pas été possible en 2020.

Mais pour cette rentrée, les choses se compliquent, car à compter du 11 octobre 2021, le "Pass Sanitaire" devient obligatoire dans les établissements et les lieux proposant des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives.

En Martinique, à partir du 11 octobre 2021, cette obligation s’appliquera à toute personne âgée de 12 ans et plus.

En outre, en ce qui concerne l’accueil des salariés et des intervenants dans les établissements soumis à l’application du Pass Sanitaire les "salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public", sont soumis à l’obligation de présenter un "Pass Sanitaire" valide.

(Préfecture)