Le pass vaccinal entrera en vigueur sous peu en Martinique

Le pass vaccinal entrera en vigueur en France lundi 24 janvier 2022. En Martinique, son utilisation est repoussée de quelques semaines...

Martinique la 1ère •

Dès le lundi 24 janvier 2022, il faudra être muni d'un pass vaccinal à jour pour rentrer dans un établissement recevant du public (ERP) à l'exception de l'Outre-mer.

En effet, députés, sénateurs et membres de la commission mixte, ont voté un amendement permettant à chaque préfet exerçant en Outre-mer de décider de la date d'entrée en vigueur du pass vaccinal sur son territoire.

Lancement d'une concertation

"Dans ce cadre Stanislas Cazelles, préfet de la Martinique, engage une concertation avec les élus locaux et les différents représentants professionnels dans le but de définir les modalités et le calendrier de son adaptation et de sa mise en œuvre en Martinique, en tenant compte des réalités du territoire" indique la préfecture.

Une première réunion s'est tenue lundi 17 janvier 2022 mais aucune décision n'a été prise. Certains participants souhaitent que le pass vaccinal entre en vigueur le jeudi 31 mars 2022.

Pourquoi le 31 mars ?

Cette date est symbolique. En effet, c'est la fin (en théorie) de l'état d'urgence sanitaire en Martinique. Un temps nécessaire en raison de la situation en Martinique Jamais les chiffres hebdomadaires du nombre de nouveaux cas n'ont été aussi importants que ces derniers jours. De surcroît dans un territoire où le taux de vaccination atteint à peine 43%.

Lors des débats à Paris, les parlementaires ont stipulé que les préfets en Outre-mer, bénéficient d'un délai court pour mettre en place cette mesure. Mais que veut dire court ?

La prochaine réunion autour du préfet de Martinique, est fixée au lundi 24 janvier 2022.