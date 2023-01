Le percussionniste Cyril Licyr transmet son savoir musical aux jeunes martiniquais

Cyril Licyr alias "Sissi Percussion" propose aux établissements scolaires de mettre ses connaissances musicales à la disposition des écoliers. La ville du Lamentin a répondu favorablement à son projet.

Guy Etienne •

Cyril Licyr est un percussionniste et flûtiste martiniquais expérimenté, qui œuvre au service de la musique traditionnelle depuis plus de 40 ans.

Son parcours l’a conduit à travailler entre autres à la maison d’arrêt de Ducos, en tant qu’intervenant culturel jusqu’en 2018.

Poursuivre la transmission

Aujourd’hui, parmi ses nouvelles ambitions, "Sissi Percussion" entend poursuivre ce travail de transmission auprès de la jeune génération, dans les écoles. La ville du Lamentin a répondu favorablement à son projet.

J’ai déposé le projet au service en charge des écoles lamentinoises qui a accepté de me suivre. Et depuis, j’interviens entre midi et 14h dans 4 établissements de la commune (…). Cyril Licyr

"Faire connaître les instruments"

L’objectif est de faire connaître les instruments aux enfants (tambour, ti- bois et chacha), et surtout les rythmes de base. C’est cela la transmission. Cyril Licyr

Le percussionniste martiniquais Cyril Licyr alias "Sissi Percussion" est aussi flûtiste. • ©Collection privée / DR

Cyril Licyr annonce un festival de "Chouval Bwa" prévu les 2, 3 et 4 juin 2023 en Martinique Place Mahault au Lamentin. L’invitation est d’ors et déjà lancée à ses apprentis, l’occasion pour ces derniers de "découvrir in vivo, toutes les richesses de la musique traditionnelle de l’île".

"Impliquer les aînés"

Le dimanche matin, l’artiste donne également des cours de percussion à un groupe de personnes âgées de sa ville de naissance, "une façon d’impliquer les aînés eux aussi" dans la promotion de la musique locale.

"Sissi" est par ailleurs membre du Grand Ballet de la Martinique, avec lequel il a fait 4 fois le tour du monde.