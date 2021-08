Le photographe Léon Larcher, grand témoin de la vie foyalaise est décédé à l'âge de 99 ans

L'un des grands témoins de la Martinique d'avant-guerre a tiré sa révérence, frappé par la Covid 19 à l’âge 99 ans. Léon Larcher avait lancé la coiffure à Fort-de-France, avant de réaliser en tant que photographe des clichés d'une incroyable beauté. Il sera inhumé samedi 21 août 2021 au Diamant.

Daniel Betis •

Léon Larcher, né le 2 Octobre 1922 dans la commune du Diamant est issu d'une famille de 10 enfants. Son père François Larcher, bien implanté dans le monde du commerce décide de s'installer et de vivre au Saint-Esprit dans les années 30. Cette commune à cette époque était une référence en matière d’enseignement et d’éducation.

L'art manuel, la coiffure et les succès

Léon Larcher commence sa carrière au Saint-Esprit dans le domaine de la coiffure. Un art qui lui permet d’accueillir le client avec le sourire, d’avoir le sens de l’esthétique, d’être à l’écoute de l’autre pour réaliser son désir.

Quelque temps après, il s’installe à Fort-de-France, à la rue Gallieni, puis à la rue Perrinon. Son salon de coiffure devient la "Maison du Palais" à cause de sa proximité avec le palais de justice et la présence dans son salon des avocats, des juges et des greffiers de l’époque.

Léon Larcher, souriant élégant et affable devient en un temps record le coiffeur attitré de nombreuses personnalités de l'agglomération de Fort-de-France.

Une passion qui l’anime

Le fait de travailler avec plusieurs visages donne à ce créateur l’envie de réaliser des photos. Il devient un observateur de la vie martiniquaise et réalise de beaux clichés.

Il fait partie des grands noms comme Adréa, Damis, Barclay, Hersilie. Loic Hayot, qui ont oeuvré pour le développement de la photographie.

Léon Larcher a été frappé par le coronavirus à l'âge de 99 ans. Il laisse une riche collection de photos et de documents d'époque à, son épouse Suzanne et à ses enfants : Alex, Marie-Georges, Jocelyn, José, Ingrid, Kathleen, Cindy et Claudia.

Léon Larcher sera enterré ce samedi 21 Août 2021 au Diamant.