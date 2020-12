Le pianiste martiniquais Marius Cultier a quitté la scène un 23 décembre

L'association créée pour perpétuer la mémoire et faire connaitre les œuvres de Marius Cultier, n'a pas eu les coudées franches pour réaliser un programme d'envergure à cause de la pandémie de la Covid 19.

Toutefois, elle a initié une journée radiophonique sur les médias afin que les publics découvrent les créations de ce prodige, mort il y a 35 ans (le 23 décembre 1985).

Durant cette journée (23 décembre 2020), les animateurs de radio Martinique la 1ère, laisseront parler leurs coeurs. Un titre de l'artiste sera lancé.

Marius Cultier est né le 23 avril 1942 aux Terres sainville, quartier populaire de Fort-de-France. L’environnement lui est propice. Ce quartier des musiciens : Victor Coridun, Barel Coppet, Georges Sainte Rose... Il a déjà du talent, étonne et séduit ses aînés.

En 1956, sa technicité le propulse dans un concours à Porto Rico. Il remporte le Premier Prix International "Piano conquest" pour son interprétation magistrale "Round Midnight".

Après des piano-bars en Martinique, accompagné par Jacques Césaire dit Jack Gill à la batterie, Milo Baudin au chant, Georges Julien dit "Pita" aux percussions, il s'envole pour le Canada.

Marius Cultier rencontre de grosses pointures, se fait connaître et devient une étoile. De retour à la Martinique, il semble quelque peu mal compris de certains.

Lancé à l'initiative de Jean-Guy Cauver le photographe artistique, ce projet réunissait des pointures : Luther Francois, Jean-Claude Montredon, Francisco, Ralph Thamar...afin de réaliser un spectacle de qualité. Les répétitions commencées en août 1985, ont donné le dernier concert de l'artiste sur la scène du CMAC à Fort-de-France. Les véritables retrouvailles décalées pour 1986 n'auront pas lieu, l'artiste tirant sa révérence le 23 décembre 1985.

Les titres les plus connus de Marius Cultier

Ouelélé - Misié Siwo - Diamant - Laini - Souskaï - Ni Telman lontan (Eh Oui Doudou) - Gadé Boudin Madanm'- Mazouk souvenir - Zouk - Eso Guédé - The Way It Should Be - Easy - Zandoli - ki koulè Manmaw- Nestor - Sé woulé mwen ka woulé - Piano à Marius Cultier - Les Ailes d'un Oiseau - Jojo (instrumental) - Les Araignées.