Le populaire Docteur Jean-Louis Lala est décédé à l'âge de 73 ans

Daniel Betis, joseph Nodin •

Une perte immense pour la Clinique Saint-Paul

Une proximité remarquée à Schoelcher

L'hommage de Daniel Chomet au docteur Jean-Louis Lala, mort à Paris à l'âge de 73 ans.

La mort du Docteur Jean Louis Lala jette un émoi à la Martinique. Il était apprécié à Schoelcher où il exerçait au centre de Grand Village à Terreville en tant que médecin généraliste spécialisé dans la Biologie du sport.Ce médecin au grand cœur était depuis 20 ans, responsable du département d'hospitalisation des soins, des suivies de réadaptation polyvalente. L'organisation d’un tel département requiert, une grande disponibilité et un engagement au service des missions pour les malades.Son sourire, sa générosité au service des autres, étaient sa marque de fabrique.Les schoelcherois joints par téléphone sont unanimes. "Il était plus qu'un médecin, il faisait partie intégrante de notre famille".Il n'avait pas d'heure. Dès 5 heures du matin, les malades affluaient dans son cabinet. Il était presque toujours présent au-delà de 21 heures.⇒L'hommage émouvant de l'un de ses amis, l'ancien conseiller régional, Daniel Chomet.À 73 ans, celui qui était diplômé de la Faculté de Toulouse, arrive dans les années 80 en Martinique. Il laisse derrière lui une image vivace de l'abnégation d'un médecin de proximité au service de l’humain.Jean Louis Lala tire sa révérence laissant son épouse, 2 filles, des petits-enfants, des collègues et la direction de la clinique Saint-Paul (Fort-de-France), dans la tristesse.