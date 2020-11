Le procès du militant anti-chlordécone, Keziah Nuissier, renvoyé

Prévu ce lundi matin (9 novembre 2020) le procès de Kéziah Nuissier a finalement été renvoyé au 17 mars 2021 à la demande de ses avocats et du procureur. Le militant anti-chlordécone doit être jugé pour violence contre des policiers lors d'une manifestation qui a dégénéré le 16 juillet 2020.

Plusieurs dizaines de militants sont rassemblés devant le Palais de justice de Fort-de-France • ©Patrice Chateau-Degat

Les militants manifestent leur soutien en musique devant le Palais de justice. • ©Patrice Chateau-Degat

Jean-Philippe Nilor et Marcellin Nadeau ont fait le déplacement. • ©Patrice Chateau-Degat

Keziah Nuissier joue au tambour après l'annonce du renvoi de son procès. • ©Patrice Chateau-Degat

Malgré le refus de la partie civile qui s'y opposait fermement, le procès du militant anti-choldécone Kéziah Nuissier a été renvoyé au 17 mars 2021 à 9h. Le tribunal a également levé le contrôle judiciaire.Dès le début des débats ce lundi matin (9 novembre 2020) au tribunal de Grandes Instances de Fort-de-France, ses nouveaux avocats, maître Eddy Arneton et le bâtonnier Raphaël Constant, ont formulé une demande de renvoi."Juger ce dossier à la hâte n'est pas oeuvre de justice. Il faut renvoyer ce dossier. Vous avez la possibilité de le faire", a déclaré à la barre maître Eddy ArnetonAprès avoir dénoncé des actes de diffamation, Renaud Gaudeul, le procureur a à son tour, demandé le renvoi du procès.Il a également annoncé prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des avocats de Keziah Nuissier.À l'extérieur du tribunal, plusieurs dizaines de militants se sont réunis en soutien aux sons des tambours et des conques de lambi.Quelques personnalités politiques ont également fait le déplacement.Sur ce sujet, deux députés (Josette Manin et Jean-Philippe Nilor) et sept maires (Jean-François Beaunol (Rivière-Pilote), Georges Cleon (Vauclin), Marcellin Nadeau (Prêcheur), Aurélie Nella (Ducos), Samuel Tavernier (François), Hugues Toussay (Diamant), David Zobda (Lamentin)) ont adressé un courrier au ministre de la justice Eric Dupont-Moretti.À sa sortie du tribunal, Keziah Nuissier s'est exprimé et a joué du tambour devant les militants RVN venus le soutenir au Palais de justice de Fort-de-France.Le militant anti-chlordecone était accompagné de sa mère et de ses avocats qui ont eux aussi pris la parole.