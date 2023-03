Le rein, un organe vital à protéger, "pour une bonne santé rénale"

La "semaine nationale du rein" se déroule cette année du 4 au 11 mars. Un Français sur 10 est concerné par une maladie rénale, mais "en Martinique, les chiffres sont deux fois plus élevés" selon l’Association France Rein. Plusieurs manifestations sont prévues pour sensibiliser et dépister la population.

Guy Etienne •

"Protégeons nos reins… c'est vital !", le message véhiculé cette année par "Rein France", dans le cadre de la "semaine nationale du rein", du 4 au 11 mars.

La Semaine du Rein reste l'occasion, pour les femmes comme pour les hommes, de se faire dépister et de vérifier le bon fonctionnement de leurs reins. En cas d'anomalie, ce dépistage peut permettre une prise en charge précoce. La Semaine nationale du Rein vise aussi plus largement à sensibiliser le grand public aux problématiques relatives aux maladies rénales. France Rein

"Un Français sur 10 est concerné par une maladie rénale. En Martinique, les chiffres sont deux fois plus élevés". Afin de sensibiliser le plus grand nombre à ces pathologies, France Rein Martinique en partenariat avec le CHUM, le centre de néphrologie, l'ARS, la FEHAP la STEER, l'ATIR, les villes du Gros Morne, Vauclin, Morne Rouge, Anses d'Arlet, Ducos, et Radio Inter Tropicale, ont mis en place un calendrier d’actions.

Calendrier des manifestations prévues dans le cadre de la "semaine nationale du rein", du 4 au 11 mars 2023 en Martinique. • ©France Rein Martinique

La greffe rénale, le principal recours

Dans 97% des cas, le traitement de suppléance de l'insuffisance rénale de stade 5 est généralement la dialyse. Toutefois la greffe est le meilleur traitement actuellement de l'IR à ce stade. En l'absence de contre-indication médicale, la transplantation rénale doit être envisagée précocement. Après un bilan complet, les patients sont inscrits sur une liste d'attente pour une greffe à partir d'un donneur décédé ou vivant. France Rein Martinique

Une pathologie "silencieuse"

La maladie rénale est dite "silencieuse", car "elle ne se manifeste par aucun symptôme perceptible". C'est généralement à un stade très avancé que l'on se rend compte que l'on est malade, selon les spécialistes.

Un dépistage précoce permet une prise en charge appropriée qui ralentira, voire stoppera, l'évolution vers une insuffisance rénale dite "terminale" (lorsque les reins ne fonctionnent plus du tout). Or encore chaque année, environ 11 000 personnes (+2 %/an) apprennent qu'elles souffrent d'une insuffisance rénale chronique. France Rein

Transplantation d'un rein en cours. • ©France 2

Comment préserver ses reins ?

Avoir une alimentation équilibrée , permet d'éviter le surpoids, l'obésité étant des facteurs qui favorisent la maladie rénale et de lutter contre la sédentarité, grâce à une activité physique adaptée à son âge.

, permet d'éviter le surpoids, l'obésité étant des facteurs qui favorisent la maladie rénale et de lutter contre la sédentarité, grâce à une activité physique adaptée à son âge. Boire une quantité d'eau adaptée à ses besoins (au moins 1,5 litre par jour répartie sur la journée, afin de faciliter le travail de vos reins) ;

(au moins 1,5 litre par jour répartie sur la journée, afin de faciliter le travail de vos reins) ; Arrêter de fumer et ne pas mangez trop salé, car l'excès de sel favorise l'hypertension.

car l'excès de sel favorise l'hypertension. Eviter la surconsommation de plats préparés vendus dans le commerce.

(Source : France Rein).